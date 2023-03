Podatki ZZZS o prostih zdravnikih niso ažurni

Jutri bo minilo teden dni od vzpostavitve klicnega centra za podporo uporabnikom zdravstvenega sistema. V tem času so v klicnem centru sprejeli 1156 klicev, povprečni čas pogovora je trajal dobre štiri minute, večina ljudi, ki se je od prejšnje srede do včeraj obrnila na brezplačno telefonsko številko 080 18 01, pa je potrebovala pomoč pri izbiri osebnega zdravnika, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Gre za dvomesečni pilotni projekt, ki bo financiran iz sredstev ministrstva: predvidena vrednost je 38.500 evrov. V klicnem centru, ki deluje vsak delavnik med 9. in 16. uro, se oglašajo zaposleni na Telekomu, ki so za namen novih nalog že opravili izobraževanje. Skupaj je odprtih 40 linij.

Pozitivni odzivi

Prva analiza kaže, da klicatelji poleg pomoči pri iskanju osebnega zdravnika iščejo informacije o razpoložljivih ambulantah za neopredeljene, ginekologih in zobozdravnikih.

Večina ljudi, ki so se obrnili na klicni center in tako končno dobili sogovornika, je po prvih odzivih zadovoljnih. Nekateri ljudje, ki imajo težave in jim v klicnem centru pomagajo z informacijami, v klicni center tudi sporočajo povratne informacije in pri tem izražajo hvaležnost in zadovoljstvo, da so svoje težave uredili. Številni so prav s pomočjo klicnega centra v zadnjih dneh prišli do osebnega zdravnika.

Se pa klicni center še vedno sooča z neažurnimi podatki o prostih osebnih zdravnikih, ki jih pridobijo od ZZZS, zato bo ministrstvo za zdravje ZZZS pozvalo, da bolj ažurno sledi in prilagaja informacije glede razpoložljivosti zdravnikov, saj so trenutno največja težava pri delovanju klicnega centra očitno prav neažurni podatki ZZZS. »V interesu vseh bi namreč moralo biti, da so javne baze kakovostne in v korist uporabnikov zdravstvenega sistema. Če območne enote ZZZS razpolagajo z bolj ažurnimi podatki o prostih zdravnikih, bi bilo smiselno, da bi klicni center ljudi usmerjal neposredno na območne enote ZZZS«, so sporočili z ministrstva.

V zvezi s tem bo jutri ob 10. uri izjavo za javnost podala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar.

Na ministrstvu so spomnili še, da je klicni center pilotni projekt, ki bo s pridobljenimi informacijami omogočil vpogled v delovanje sistema v praksi, podal dodatne usmeritve in osvetlil priložnosti za izboljšave.

»Na ministrstvu tako ves čas spremljamo odzive in potek procesov v klicnem centru ter z informacijami seznanjamo tudi delovno skupino za dostopnost v sklopu ministrstva za zdravje. Vse predloge za izboljšave bomo poskušali tudi čim prej implementirati v delovanje klicnega centra, vsekakor pa bomo klicni center po izteku dvomesečnega pilotnega projekta v drugi fazi ustrezno nadgradili in še izboljšali, saj je želja, da bi uporabniki zdravstvenih storitev vse informacije lahko dobili na enem mestu.«

Na ministrstvu za zdravje tako ocenjujejo, da je bila vzpostavitev klicnega centra nujno potrebna, saj so uporabnikom zdravstvenega sistema omogočili takojšnji dostop do sogovornika ter usklajeno vodenje skozi sistem.