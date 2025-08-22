Podatkov, koliko direktorjev in zdravnikov ima podjemne pogodbe, ni

V nadaljevanju preberite:

Po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začela veljati 21. maja, so po treh mesecih, torej včeraj, prenehala veljati soglasja za direktorje in strokovne direktorje zdravstvenih zavodov pri koncesionarjih in čistih zasebnikih. To pomeni, da dodatno delo po podjemnih pogodbah lahko opravljajo samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu, ne pa tudi pri koncesionarjih in čistih zasebnikih. Podatkov o tem, koliko je takšnih direktorjev, pa na ministrstvu za zdravje in v zdravniški zbornici nimajo.

Predlagane določbe poskušajo že vnaprej preprečiti morebitna nasprotja interesov ali videz teh, so povedali na ministrstvu za zdravje. Kot pravijo, ne razpolagajo s podatkom, koliko direktorjev v resnici ima soglasje po 53.b členu. Prav tako na ministrstvu za zdravje nimajo podatkov, koliko zdravstvenih delavcev, tudi zdravnikov, medicinskih sester in drugih zaposlenih v javnih zavodih, je delalo s podjemnimi pogodbami še pri zasebnikih in koncesionarjih.

Kdo bo nadziral stanje na terenu? Kako bodo noveli zakona zadostili v ZD Ljubljana?