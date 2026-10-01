Podedovala je polovico hiše, nato so ji drugi dediči zaprli vodo in elektriko

Po smrti mame je bralka podedovala polovico hiše, preostanek pa si delijo še trije dediči. Ker etažna lastnina ni urejena, dogovor med njimi pa ni mogoč, so se odnosi močno zaostrili. Drugi dediči ji ne dovolijo oddajanja njenega dela hiše, zaprli pa so ji tudi vodo, plin in elektriko. Ker se z njimi ne želi več ukvarjati, jo zanima predvsem, ali lahko svoj solastniški delež proda brez njihovega soglasja in ali lahko urejanje zadev prepusti komu drugemu.

Kakšne pravice ima v takšnem primeru solastnik, kaj pomeni predkupna pravica drugih dedičev in kako ukrepati, če vam preprečujejo uporabo nepremičnine? Pravnik pojasnjuje tudi, kdaj pride v poštev sodna delitev solastnine in kakšne roke je pomembno poznati.

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