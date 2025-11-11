Kateri turistični kraj pri nas je najbolj gostoljuben?

Turistična zveza Slovenije (TZS) je v okviru Dnevov slovenskega turizma na Brdu pri Kranju podelila priznanja natečaja Moja dežela – znak gostoljubnosti 2025. Med naj turističnimi kraji je zlati znak gostoljubnosti pripadel Bledu.

TZS nagrade Moja dežela podeljuje že 34 let. Gre za projekt, ki spodbuja urejenost, prijaznost in visoko kakovost turistične ponudbe po vsej Sloveniji, je spomnil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

»Pomemben je za motiviranost turističnih ponudnikov, županov in lokalnega prebivalstva, da pozornost usmerijo v skrb za urejenost in gostoljubnost svojega kraja. Je rezultat sodelovanja in iskanja višje kakovosti v vseh zgodbah, ki jih ustvarjamo za okolje in ljudi,« so ministrov nagovor v sporočilu za javnost povzeli pri TZS.

TZS letos praznuje 120 let delovanja. »Če se danes ozremo nazaj, vidimo 120 let predanosti. 120 let prostovoljstva, ki je gradilo poti, sadilo drevesa, čistilo izvire, ohranjalo običaje, peli smo, kuhali, obnavljali kozolce in vedno znova dokazovali, da turizem ni stvar institucij, ampak ljudi,« je poudaril predsednik TZS Dominik S. Černjak.

Nagradili tudi ambasadorja prostovoljstva v turizmu

Zlati znak gostoljubnosti med naj turističnimi kraji je letos pripadel Bledu. Srebrnega je dobila Nova Gorica, bronastega pa Brežice in Kranj.

Med prepoznavnimi turističnimi kraji so znake prejeli Velenje, Slovenj Gradec in Celje, med vzhajajočimi turističnimi kraji Ravne na Koroškem, Šmarje pri Jelšah in Loška dolina, med skritimi turističnimi kraji pa Trbovlje, Markovci in Mala Nedelja.

V kategoriji zgodovinska jedra so zlate znake gostoljubnosti prejeli Maribor, Črneča vas in Mozirje.

Preostale kategorije so bile še najbolj gostoljubne izletniške točke (Arboretum Volčji potok, razgledna ploščad Marezige in Bukovniško jezero), kampi (Šobec, Menina in Danica Bohinj), glampingi (Mountain Fairy tale, Eko Resort glamping Krištof in Gozdna vasica Theodosius) ter tematske poti (pravično doživljajska pot Zlati čoln, Pot od lipe do lipe - B7 in gozdna učna pot Rute). Posebni priznanji pa sta prejela kamp Labrca in atelje Mlin umetnin.

Na slovesnosti so prvič nagradili tudi ambasadorja prostovoljstva v turizmu. To je postal Fedja Pobegajlo, ki je kot direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije (TGZS) »s povezovanjem interesov gostinstva, turizma in strokovnih krogov prispeval k prepoznavnosti pomena prostovoljcev – članov turističnih društev, vodnikov, mentorjev mladih in prostovoljcev na dogodkih«, so navedli pri turistični zvezi.

TZS je na prireditvi podelila tudi priznanja mladi upi turizma. Prejele so jih najboljše ekipe in posamezniki iz mladinskih projektov zveze. V projektu Turizmu pomaga lastna glava je nagrado prejela ekipa Osnovne šole Tržič, v projektu Več znanja za več turizma pa je slavila ekipa Srednje šole Izola. Priznanje sta prejeli tudi mladi turistični vodnici Tanina Gucič iz Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana in Ivana Stojkovič iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor.

Zveza je obenem nagradila 73 turističnih prostovoljcev, devet društev je prijelo priznanje za pomembno vlogo pri razvoju turizma, ohranjanju tradicije ter spodbujanju prostovoljstva, 19 najstarejših še delujočih turističnih društev pa je prejelo jubilejna priznanja.