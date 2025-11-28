  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Podelitev čuvajev: pohvala porote v roke urednici Delove znanosti

    V urednici ima znanost izjemno zagovornico, ki silovito in strastno predstavlja dosežke slovenskega znanstvenega raziskovanja.
    Saša Senica, novinarka Dela, je letošnja prejemnica novinarske nagrade. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Saša Senica, novinarka Dela, je letošnja prejemnica novinarske nagrade. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Anja Intihar
    28. 11. 2025 | 21:00
    29. 11. 2025 | 07:00
    5:53
    A+A-

    Društvo novinarjev Slovenije je sinoči novinarjem, novinarskim ekipam in fotoreporterjem, ki so v zadnjem letu navdušili s svojim delom, podelilo stanovske nagrade čuvaj/watchdog. Dobitnica pohvale porote za izstopajoči dosežek v letu 2025 je tudi urednica Delove Znanosti, novinarka Saša Senica.

    Podelitev čuvajev je že tradicionalni zaključek novinarskega festivala Naprej/Forward, ki ga v Društvu novinarjev Slovenije pripravljajo v partnerstvu s slovenskimi medijskimi hišami. Čuvaja za izstopajoče novinarske dosežke so prejeli Večerova novinarka Damijana Žišt, Tina Jereb z Dnevnika ter Boštjan Anžin in Janja Lakner Anžin z RTV Slovenija.

    Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, sta šli v roke Neži Borkovič z vala 202 in Jakobu Murovcu z N1 Slovenija, nagradi za izstopajoče dosežke v novinarski fotografiji pa sta prejela fotoreporter agencije MI PRESS Igor Kupljenik za posamično fotografijo in Luka Cjuha z Dnevnika za reportažo. Prejemnik nagrade za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je letos Ervin Hladnik Milharčič z Dnevnika.

    Predsednik Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek je v svojem nagovoru na podelitvi stanovskih nagrad poudaril, da »nagrajenci kažejo, da se novinarstvo ne dela s kavča ali pisarne, da je treba na teren, med ljudi. Le tam smo namreč nepogrešljivi v času, ko nas pri skoraj vseh ostalih opravilih že lahko nadomesti tehnologija. Na terenu, s pravimi vprašanji, s pravimi sogovorniki, s preudarnim, a vztrajnim iskanjem odgovorov na najtežja družbena vprašanja.«

    Dodal je, da bodo »naslednji meseci znova služili kot nov test – tudi za medije in novinarstvo: Po izkušnjah iz preteklosti bi vendarle morali končno spoznati, da je že zdavnaj napočil čas, da jasno opozorimo na laži, dezinformacije, manipulacije in populizem, ki ga trosijo oblastniki in tisti, ki so to želijo znova ali na novo postati.«

    Raznolikost nagrajenk in nagrajencev oziroma njihovih prispevkov kaže, da je morda slovensko novinarstvo kot celota res v težkem in zahtevnem položaju, vendar vzbujajo posamezniki upanje, da luč na koncu tunela vendarle sveti. Tudi letos so imeli člani porote težko delo, kako med prijavljenimi zgodbami izbrati tiste, ki si zaslužijo čuvaja.

    Do 15. oktobra je porota prejela 13 predlogov za nagrade za dosežke mladih novinarjev in novinark ter 32 predlogov za nagrade za izstopajoče novinarske dosežke. Za nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je prejela štiri predloge.

    Prejemnik nagrade za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je letos Ervin Hladnik Milharčič z Dnevnika. FOTO: Jure Eržen
    Prejemnik nagrade za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je letos Ervin Hladnik Milharčič z Dnevnika. FOTO: Jure Eržen

    Rubrika prihodnje leto praznuje

    V utemeljitvi porote Društva novinarjev Slovenije so pri nagrajenki Saši Senica citirali bralca, ki je dejal, da zna Senica »še tako zapleteno znanstveno zgodbo napisati na način, da jo razume vsak laik.« V urednici ima znanost izjemno zagovornico, ki silovito in strastno predstavlja dosežke slovenskega znanstvenega raziskovanja.

    Senica je povedala, da »znanstvene teme, če niso ravno predstavljene kot nekakšno šokantno odkritje, pogosto v medijih še vedno ostajajo v ozadju. Zahtevajo namreč nekoliko več poglobljenosti in pozornosti, česar pa je v času iskanja instant odgovorov vse manj. A v Delovi Znanosti – rubrika bo prihodnje leto praznovala 40 let – vsak teden ponujamo daljše razlage sveta, v katerem živimo, nakazujemo prihodnji razvoj ter opozarjamo na izzive, s katerimi se soočamo.« Štiri desetletja vztrajanja pri kakovostnem znanstvenem novinarstvu po mnenju urednice dokazuje, da je mogoče s pravim pristopom bralce pritegniti tudi k zahtevnejšim temam.

    Znanstvene zgodbe so, je še dejala Senica, pogosto vir navdiha in upanja. »Samo pomislite: v vesolju je teleskop, s katerim lahko odkrijejo črno luknjo praktično na začetku vesolja, drugi izkoriščajo kvantno prepletenost, tretji razvijajo nove terapije proti raku … To nam kaže, da se lahko z vztrajnostjo, sodelovanjem in kritičnim mišljenjem (ob ustrezni podpori odločevalcev) soočimo s težavami, pred katerimi stojimo,« je vtise ob prejemu stanovskega priznanja sklenila novinarka in urednica.

    Poleg nje je porota s pohvalo nagradila še Saro Volčič s POP TV, Mladininega novinarja Petra Petrovčiča in Andrejo Kutin z Večera.

    »Naša – novinarska – naloga je, da širimo svetlobo pomembnih zgodb. Se borimo proti ignoranci ter sovraštvu. Podpiramo neslišane glasove, izpostavljamo nepravičnost in opozarjamo na nestrpnost. Ves čas govorimo resnico. Naš cilj ni nič drugega kot izboljšanje kakovosti javnega diskurza in družbe kot take,« je na podelitvi dejal Gašper Andrinek in stanovskim kolegicam in kolegom položil na srce, da naj ceh še naprej »druži želja po tem, da spreminjamo svet na bolje, da pomagamo drugim in ne samo sebi.« Poudaril je, da se bodo morali s tem sprijazniti (tudi) lastniki medijev. 

    Predsednik Društva novinarjev Slovenije je, kot je dejal, prepričan, da je v slovenskem novinarstvu še vedno ogromno dobrega, prav tako pa je ogromno tudi dela, zgodb, javnost pa – upravičeno – zahteva visoke standarde.

    društvo novinarjev slovenijenovinarjinovinarstvonovinarske nagradečuvaj/watchdogmedijidns

