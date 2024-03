Podeljene Medisove nagrade za raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov

S slavnostno razglasitvijo zmagovalcev se je končala deseta izvedba natečaja International Medis Awards for Medical Research. Med 18 finalisti z devetih medicinskih področij so bili trije iz Slovenije, strokovna komisija je v kategoriji pulmologije in alergologije nagrado podelila dr. Juretu Urbančiču, dr. med., iz UKC Ljubljana.

Namen nagrade, ki je bila ustanovljena na pobudo družbe Medis, njenega ustanovitelja Toneta Strnada, mag. farm., je podeliti priznanje prodornim zdravnikom in farmacevtom, ki poleg rednega dela z bolniki tudi raziskujejo. Kot še dodaja Strnad, z njimi želijo »v strokovni in predvsem laični javnosti izboljšati prepoznavnost dosežkov zdravnikov in farmacevtov v srednji in jugovzhodni Evropi ter jih spodbuditi k nadaljnjemu ali še obsežnejšemu delu na izbranem raziskovalnem področju«. Mag. Maja Strnad Cestar, direktorica družbe Medis, ki ostaja glavni pokrovitelj nagrad ob tem dodaja, da s podporo projektu krepijo optimizem na področju medicine in farmacije, spodbujajo zaupanje v znanost in razvoj in s tem prispevajo k ustvarjanju boljšega jutri za vse.

Za nagrade v devetih kategorijah: farmaciji, gastroenterologiji, ginekologiji, intenzivni medicini in anesteziologiji, nevrologiji, oftalmologiji, pediatriji, pulmologiji in alergologiji ter revmatologiji se lahko potegujejo zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah. Na natečaj je letos prispelo 242 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije. Kriterijem je ustrezalo 148 prijav, med katerimi je mednarodna strokovna komisija pod vodstvom prof. dr. Boruta Štruklja izbrala po dva finalista iz vsake kategorije. »Vsako leto pregledujemo vrhunska prijavljena znanstvena dela. To nas navdaja z upanjem za prihodnost medicine in farmacije v našem okolju,« je poudaril.

Med finalisti so tudi trije iz Slovenije. Dr. Jure Urbančič, dr. med., je kot prvopodpisani pod članek »Transcriptomic Differentiation of Phenotypes in Chronic Rhinosinusitis and Its Implications for Understanding the Underlying Mechanisms« v kategoriji pulmologija in alergologija postal tudi zmagovalec. »To delo je pokazalo nove vpoglede v molekularno strukturo kroničnega vnetja nosne sluznice in sinusov (rinosinusitisa), ki je še vedno večinoma neznano področje genov in proteinov, sestavljenih iz poti, ki jih bo mogoče ciljati s prihodnjimi biološkimi zdravili,« je opisal.

Finalistka s področja farmacije je bila doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm., z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, in sicer s člankom »Real-world outcomes of immunotherapy with or without chemotherapy in first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer«. Vsebina se nanaša na raziskavo in spodbudne izide zdravljenja bolnikov s pljučnim rakom z imunoterapijo, podatki pa lahko pomagajo onkologom in pacientom pri sprejemanju informiranih odločitev o zdravljenju.

V finalnem izboru na področju ginekologije pa je bil dr. Luka Roškar, dr. med., iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. V članku »Decreased Gene Expression of Antiangiogenic Factors in Endometrial Cancer: qPCR Analysis and Machine Learning Modelling« predstavlja raziskavo, ki nudi vpogled v molekularne značilnosti raka endometrija. Najti so želeli potencialne biološke označevalce za zgodnjo diagnozo, napovedovanje poteka bolezni in odziv na zdravljenje pri bolnicah z rakom maternične sluznice.