Invazija podgan na Ptuju – ogrožajo dom upokojencev

Na Ptuju, v najstarejšem slovenskem mestu, se je zgodila prava invazija podgan. Na dvorišču pred domom upokojencev se posedajo tla, je ogorčena Vesna Šiplič, direktorica Doma upokojencev Ptuj. »Zadeva sploh ni nedolžna!« je dejala, o nadlogi so razpravljali tudi na nedavni seji sveta zavoda. V ptujskem komunalnem podjetju medtem meščane pozivajo, naj ne mečejo hrane v kanalizacijo.

»V našem domu imamo že dlje časa resne težave zaradi podgan, ki se razmnožujejo v okolici objekta. Kljub redni deratizaciji in nameščanju pasti se stanje ne izboljšuje. Podgane se selijo med sosednjimi ustanovami in blokovskim naseljem, zato lokalizirani ukrepi nimajo učinka. Zaradi podgan smo že zaznali poškodovane kanalizacijske cevi, spodkopavajo nam temelje in zalagajo odtočne jaške, poseda se tudi parkirišče. To ne pomeni samo finančnega bremena, temveč tudi potencialno nevarnost za stanovalce, ki so med najranljivejšimi skupinami,« je Vesna Šiplič povedala za Delo.

Prepričana je, da brez sočasne deratizacije širšega območja, predvsem okolice bližnjih blokovskih naselij, sosednje bolnišnice in zdravstvenega doma, težav ne bo mogoče odpraviti. »Podgane se ob lokalnih akcijah enostavno umaknejo na območja, kjer niso opravili deratizacije, nato pa se kmalu vrnejo. Pristojne zato prosimo, da organizirajo koordinirano, obsežno deratizacijo celotnega območja,« je dejala direktorica.

Prihajajo tudi v stanovanja

Milan Klemenc, predsednik sveta zavoda DU Ptuj in mestni svetnik, je občinsko upravo in komunalno podjetje pozval k takojšnji pripravi akcijskega načrta, s katerim bi zajezili invazijo podgan. Predlagal je, da bi deratizacijo opravili v starem mestnem jedru, okolici zdravstvenega doma, bolnišnice, doma upokojencev in bližnjih blokovskih naselij. »Zadeva s podganami je že tako resna, da so po kanalizaciji prišle tudi v stanovanja. To pri prebivalcih povzroča upravičeno zaskrbljenost in občutek ogroženosti, saj gre za resno zdravstveno, higiensko in varnostno tveganje,« je opozoril Klemenc.

Komunala Ptuj v mestu opravlja deratizacijo vsaj štirikrat na leto, so povedali za oddajo Slovenska kronika. Njen direktor Janko Širec je dejal, da so za več podgan v mestu krivi predvsem stanovalci bližnjega naselja, ki da odpadke, predvsem biološke, odmetavajo tudi v odplake, kjer se z njimi hranijo podgane. »Predvsem maščobe se potem zadržujejo na stenah kanalizacijskega sistema in postanejo zelo vabljiva hrana za te glodavce,« je povedal Širec. Ptujčane je pozval, naj v straniščne školjke in druge odtoke ne zlivajo ostankov hrane.

Milejše zime, boljše preživetje

Tudi na Zavodu za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo zadnja leta opažajo rast števila podgan v več slovenskih mestih. »Prisotnost podgan je povezana s podnebnimi spremembami, saj milejše zime omogočajo boljše preživetje in hitrejše razmnoževanje,« ugotavljajo na zavodu, kjer rast populacije pripisujejo tudi dostopnosti hrane zavoljo nepravilno odloženih odpadkov in ostankov hrane. »Za omejevanje širjenja podgan so pomembni ustrezno shranjevanje hrane in odpadkov, redno vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in deponij ter redna deratizacija v vseh tveganih objektih,« poudarjajo na zavodu.