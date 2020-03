Podjetja delajo, dokler še gre

Avtomobilski proizvajalci napovedali zaustavitev

V Luki Koper imajo izdelan načrt odzivanja na krizo, vključno z epidemijo. Foto Tomi Lombar

Proizvodnjo ohranjajo še naprej

Luka je strateško pomembna

Gorenje Hisense je do včeraj delalo skoraj nemoteno. Doma je ostalo okoli dvesto zaposlenih, kar je pet odstotkov vseh na velenjski lokaciji, večinoma zaradi varstva otrok. Danes bodo zmanjšali obseg proizvodnje v programih pomivalnih, pralnih in sušilnih aparatov. Zaščitne ukrepe za varovanje zdravja zaposlenih ter preprečevanje širjenja koronavirusa pa izvajajo že od sredine januarja.V vseh Hisensovih podjetjih po Evropi so zaščitne ukrepe še zaostrili prejšnji ponedeljek. Uvedli so obvezno nošenje mask za vse zaposlene, ki jih menjujejo vsake tri ure, poleg razkuževanja rok, delovnih površin in prostorov imajo zapovedano tudi merjenje telesne temperature pred vstopom v varovano območje. Uporabljajo tudi termovizijske kamere, to je poseben režim v zvezi z razdeljevanjem hrane in vstopom voznikov tovornih vozil v varovano območje, prepovedali so poslovne obiske ter dosledno spremljajo vse sledi morebitnih okužb. Pred časom so ustanovili poseben odbor za nadzor in preprečevanje širjenja koronavirusa, že prejšnji teden pa so aktivirali tudi civilno zaščito v podjetju.Kljub temu opozarjajo na težave: »Velik izziv sta oskrba z materialom, ki ga rešujemo sproti z vsakim dobaviteljem posebej in morebitne izpade dobav takoj koordiniramo po celotni oskrbni verigi ter na podlagi tega prilagajamo obratovanje.« Dodali so, da se bodo glede dela v Velenju odločali sproti, da pa imajo pripravljenih več scenarijev: »Delo od doma, čakanje na delo ali popolno ustavitev poslovanja.« Gorenjev sindikalistje sicer pohvalil upravo zaradi zaščite delavcev in organizacije dela, a meni, da bi bilo bolje, če bi zaposleni zaradi živčnosti, ki je prisotna, ostali doma.»Evropski avtomobilski proizvajalci so že napovedali ustavitev tovarn, zato so razmere skrajno negotove,« praviiz Cimosa, ki razvija komponente za avtomobilsko industrijo. Proizvodnja za zdaj še dela, vprašanje pa je, kako nadaljevati. Zaposleni v režijskih službah delajo bodisi od doma bodisi so na dopustu. Uprava, ki jo sestavljajo večinoma Italijani, pa na daljavo deluje že dva tedna, odkar so pri sosedih razglasili karanteno. Poslovna komunikacija poteka po skypu in drugih tehnoloških rešitvah.Po besedah sogovornice v proizvodnji zelo pazijo na higieno, predvsem na vstopnih in izstopnih točkah, med delom pa so zaposleni dovolj oddaljeni drug od drugega, da ne potrebujejo mask. Razdelili so jim tudi informativni material o nevarnostih zaradi koronavirusa in jih opozorili, naj se ne zbirajo okoli avtomata za kavo ali v prostoru za kajenje.V Skupini TPV, ki prav tako deluje v avtomobilski panogi in ima sedež v Novem mestu, ob sprejetju številnih zaščitnih ukrepov proizvodnjo nadaljujejo. »V primeru nezmožnosti pravočasnih dobav nam grozijo visoke pogodbene kazni in izgube nadaljnjih poslov,« pojasnijo.V Istrabenz plinih so včeraj zaradi priporočil pristojnih služb do nadaljnjega zaprli maloprodajna mesta v Kopru, Celju in Novem mestu. Predvčerajšnjim pa so prekinili dostavo plinskih jeklenk na dom. Kupcem sporočajo, naj se obrnejo na bencinske servise ter prodajalne z živili in kmetijskimi pripomočki. Preskrba z energenti za poslovne odjemalce poteka nemoteno. Ob tem so posebna navodila, povezana z ukrepi za preprečevanje okužbe, izdali za vse dobavitelje oziroma voznike pri raztovoru blaga. Prav tako so popolnoma omejili vse obiske zunanjih poslovnih partnerjev.V nazarski družbi BSH Hišni aparati so delavci že tretji dan doma. Da bodo podjetje zaprli, so se odločili zaradi nevarnosti okužbe večjega števila ljudi in tudi specifike pri prevozih na delo, organizirane so imeli avtobuse. Direktor, sicer tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je dejal, da niso mogli zagotoviti delovnih pogojev, kot jih je predlagal Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ): »Delavcem ne moremo zagotoviti, da bi bili 1,5 metra drug od drugega, mask nimamo in tovarno smo zaprli. V tem času čakamo na zaloge civilne zaščite, ker čez 14 dni razmere še ne bodo normalne.« Med podjetji, ki so zaradi pandemije zaprla vrata do konca meseca, je tudi Inotherm iz Dolenje vasi.V novomeški Krki so zaradi koronavirusa v preteklih tednih uvedli več ukrepov. »Zdaj je poleg skrbi za zdravje sodelavcev eden naših ključnih izzivov zagotovitev ustrezne preskrbe z zdravili tako na domačem kot tudi na drugih trgih,« so sporočili. Podobno so povedali v Leku, ki je del Novartisa. Za vse Novartisove sodelavce v Evropi, ZDA in Kanadi so uvedli obvezno delo od doma, razen za tiste, ki delajo v laboratorijih in proizvodnih obratih. Za zaposlene v proizvodnji zdravil so sprejeli več zaščitnih ukrepov. Za zdaj obratujejo vsi Novartisovi obrati. Trenutno imajo potrjen en primer okužbe s koronavirusom, in sicer pri sodelavcu na ljubljanski lokaciji, ki je v samoizolaciji.V Skupini Sij posledic pandemije še ne čutijo in si prizadevajo za nemoteno poslovanje, dokler bo to le mogoče. Poročajo, da imajo dovolj naročil in so v stalnih stikih s kupci, tudi z najbolj kritičnega območja v Italiji, kjer za zdaj še poslujejo dokaj normalno. Dobavitelji imajo zagotovila, da jih lahko preskrbujejo s surovinami in materiali. V skupini poudarjajo, da krizo lahko premagajo le tako, da poslujejo naprej.»Proizvodnjo smo tako reorganizirali, da poteka normalno,« pravi tudi Urša Nemanič iz Kolpe in dodaja, da nimajo večjih težav z dobavo, dokaj nemoteno pa še naprej prodajajo na svojih najpomembnejših trgih v zahodni Evropi. Podobno je tudi v kočevskem Melaminu, kjer imajo proizvodnjo, ki je ključna za delovanje države. »Že pred desetimi dnevi smo sprejeli zaščitne ukrepe za varnost ljudi in zagotovitev proizvodnje, ki zdaj poteka normalno,« pravi, direktor Melamina. Običajne so tudi dobavne verige in naročila, ki so celo nekoliko večja od povprečja. Del zaposlenih – deset od skupaj 182 – so poslali na čakanje kot rezervo. »Naš cilj je, da ob skrbi za varnost ljudi zagotovimo proizvodnjo in oskrbimo dobavne verige. Zavedati pa bi se morali, da bi ustavitev vse proizvodnje v Sloveniji, kot pozivajo nekateri, privedla do tega, da ne bi bilo več osnovnih sredstev, kar bi povzročilo kaos. To se ne sme zgoditi,« pove Štefanič.Proizvodnjo ohranjajo tudi v mežiški tovarni akumulatorskih baterij, kjer pa so previdni z napovedovanjem razvoja dogodkov, saj je neznank veliko. Ribniški Inles, največji slovenski proizvajalec stavbnega pohištva, tudi dela nemoteno. Do zdaj so nespremenjeno delali tudi v Cinkarni Celje, kako bo v prihodnje, včeraj zaradi borznih pravil niso mogli razkriti.V Luki Koper se pretovarjanje nadaljuje. »Koprsko pristanišče je objekt posebnega pomena za obrambo in gospodarstvo Republike Slovenije in ima status objekta kritične infrastrukture, to pomeni, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da zagotovimo neprekinjeno delovanje pristanišča. Zato imamo izdelan načrt odzivanja na krize, vključno z epidemijo,« je zatrdil predstavnik Luke. Sredi februarja so imenovali delovno skupino, ki sprejema ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe, sprejeli so tudi protokol za morski in kopenski del, ki je usklajen z NIJZ in vsemi pristojnimi državnimi organi.Med ključnimi ukrepi so ozaveščanje o samozaščitnem ravnanju, ki je najučinkovitejši ukrep boja proti epidemiji, preprečujejo pa tudi zadrževanje več ljudi na enem mestu. Za ta namen so spremenili urnike dela, zaprli menzo in organizirali delitev »lunch paketov«, omejili so število ljudi na avtobusih in aktivirali luško civilno zaščito, ki na terenu opozarja na spoštovanje ukrepov.