FOTO:Podjetja, ki imajo rešitve za našo vodo

V sklopu Barcolane, največje regate na svetu, ki letos praznuje jubilejno 50-letnico, bo v soboto, 13. oktobra 2018, tudi slovensko obarvana reli regata Go to Barcolana from Slovenia. Z njo se bodo slovenske jadrnice, ki bodo tekmovale na Barcolani, že petič pomerile v vožnji iz Slovenije do startne linije Barcolane v Trstu. Glavni pokrovitelj reli regate Go to Barcolana from Slovenia je Kempinski Palace Portorož, ki mu gre tudi zahvala, da se bo regata letos prvič začela v Portorožu.