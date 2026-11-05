Podjetja na Štihovi ulici 13 državi dolgujejo več milijonov evrov

Več kot dvanajst milijonov evrov neporavnanih davkov je bilo septembra vezanih na en sam ljubljanski naslov, kar odpira neprijetna vprašanja o poslovnih praksah in nadzoru. Štihova ulica 13 za Bežigradom se v zadnjih dneh na seznamu davčnih neplačnikov pojavlja tolikokrat, da med 66 pravnimi osebami na tem naslovu skoraj 40 odstotkov predstavlja podjetja v stečaju, skupni dolg pa po zadnjih podatkih presega 12,6 milijona evrov.

Članek pokaže, kako so ta podjetja razporejena po davčnih razredih, kdo sodi med največje dolžnike ...