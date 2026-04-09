Podjetju za sekcijsko merjenje hitrosti kazen, ker se premika prepočasi

Potem ko podjetje Intermatic do roka na štirih avtocestnih odsekih ni vzpostavilo sistema sekcijskega merjenja hitrosti, na Darsu napovedujejo, da bodo ravnali skladno z določili pogodbe. Ta jim med drugim omogoča, da Intermaticu za vsak dan zamude zaračunajo 1059 evrov kazni. Urad za meroslovje medtem nadaljuje postopek overitve merilnika.

Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.

Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic z najcenejšo ponudbo, ki vključuje merilnik iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ, rok pa se je iztekel 24. marca. Podjetje sistema ni vzpostavilo, saj mu urad za meroslovje ni izdal certifikata o overitvi tipa merila. Novo vlogo je 10. junija lani po poročanju Dnevnika vložil proizvajalec MacQ.

Neskladnosti in pomanjkljivosti

Svoje obveznosti, vključno z vzpostavitvijo testnega odseka, bi morali v Intermaticu izpolniti do 1. oktobra lani, a so po poročanju časnika trikrat prosili za podaljšanje roka. Urad za meroslovje je, kot dodajajo na Dnevniku, 4. marca letos vendarle dobil dostop do merilnika hitrosti. Dars mu je omogočil dostop na daljavo, po tej poti so nato izpeljali aktivnosti identifikacije merila in pregledali, ali naprava iCar5 deluje v skladu z zahtevami pravilnika. Ugotovili so neskladnosti in terjali dodatna pojasnila do 30. marca.

Že sredi februarja je urad za meroslovje po opravljenem terenskem ogledu ugotovil, da testni odsek za sekcijsko merjenje hitrosti med Logatcem in Vrhniko ne izpolnjuje predpisov, saj da na njem ni ustreznih talnih oznak, ki bi bile vidne tudi na nočnih posnetkih. Ko so uslužbenci urada 25. marca ponovno zapeljali po odseku, da bi opravili predpisane testne vožnje, oznak še vedno ni bilo.

Kot so takrat za Dnevnik pojasnili na uradu, so vseeno izvedli del preskusov, ki niso odvisni od talnih oznak. Med drugim so opravili identifikacijo merila in pregledali skladnost merilnika hitrosti na daljavo. Meritve so pokazale, da naprava dovolj natančno izmeri hitrost vozil, obenem se je izkazalo, da MacQ še vedno ni odpravil že prej ugotovljenih pomanjkljivosti, to je uporabe napačnega časovnega pasu v zapisu na poročilu o meritvah ter beleženja dejanskega časa izvedene meritve.

Zaradi ugotovljenih neskladnosti merilnika hitrosti je MacQ prejel dva nova poziva za dopolnitev. Rok za odpravo ugotovljenih neskladnosti je 15. oziroma 30. april.

V Intermaticu so za Dnevnik pojasnili, da so izvedli vse, kar je bilo v njihovi moči. »Aktivnosti za izvedbo se nadaljujejo. Verjamemo, da bo vse izvedeno do izteka roka za primopredajni zapisnik, ki je štiri mesece po 24. marcu 2026,« so dodali.

Na Darsu so za STA pojasnili, da se projekt nadaljuje skladno s pogodbenimi določili. Skladno s pogodbo ima Dars med drugim pravico, da za vsak dan zamude Intermaticu zaračuna 1059 evrov kazni, pri čemer skupna kazen ne sme preseči deset odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 530.000 evrov z DDV.

»Sekcijsko merjenje hitrosti se bo začelo izvajati po izdaji ustreznega potrdila o izvedbi sistema. Ključni cilj ostaja vzpostavitev delujočega sistema, ki bo omogočil učinkovitejši nadzor nad hitrostjo in s tem večjo prometno varnost,« so sklenili na Darsu.