Podjetnik, ki je prepričan, da je treba deliti

Letos bomo za več kot 15 odstotkov presegli lanski promet in poslujemo presenetljivo dobro, pravi Jure Knez.



Anestezistka je ventilator božala

Trbovlje – Dr.je soustanovitelj in direktor podjetja Dewesoft. Podjetnik. Vizionar, ki je na pogorišču velike industrije v Trbovljah zgradil hitrorastoče mednarodno podjetje. Je velik ljubitelj feratanja. A ne samo to. Prepričan je, da je treba deliti. Pomaga mladim podjetnikom. Pomagal je pri zagotavljanju zaščitne opreme v prvem valu epidemije. Pomaga pri pripravi ukrepov za pomoč gospodarstvu.Njegov prvi podjetniški podvig je bil, da sta s prijateljem volane in pedala yugov, ki sta jih pobrala na smetiščih, predelala in povezala z igralno konzolo. Kot študent strojništva je vodji podjetja, v katerem je delal, predstavil idejo o preprosti programski opremi za meritve, ta pa jo je komentiral tako: »Jure, ali misliš, da se lahko primerjaš z najboljšimi na svetu v merilni industriji in da boš kar svetovno uspel?« »Ne vem. Ampak poskusim pa lahko, a ne?« je odgovoril Knez.Danes Dewesoft po vsem svetu zaposluje 250 ljudi, od tega več kot 110 v Trbovljah. Letos so jih v Sloveniji na novo zaposlili dvajset. »Jure ima posebno videnje tehničnih rešitev za prihodnost,« nam je pred leti dejal Andrej Orožen, ki je s Knezom ustanovil in vodi Dewesoft. Podjetje razvija in proizvaja merilno tehniko. Inovativna in hitrorastoča družba izdelke prodaja številnim industrijam – od vesoljske do avtomobilske –, ustavila je ni niti zdravstvena in gospodarska kriza. »Letos bomo za več kot 15 odstotkov presegli lanski promet in poslujemo presenetljivo dobro. Vzroki so novi izdelki, nova področja dela in inovativnost ter prodajna mreža po svetu, ki v teh časih deluje zelo samostojno in brez naših potovanj,« je pojasnil Knez.Poleg Dewesofta največ časa nameni Katapultu – pospeševalniku za zagonska podjetja, ki ga je osnoval. Ta je pomagal že več kot 30 zagonskim podjetjem, število teh pa se nenehno povečuje. »Naš vizionar, naša opora v trenutkih, ko obupujemo, in naš mentor, ki nam podaja neprecenljive napotke in usmeritve na podjetniški poti,« ga opisujejo v Katapultu. Jure Knez je prepričan, da je zaradi gospodarske krize še pomembnejša pomoč zagonskim podjetjem: »Katapult dela velike korake naprej. Pričakujem, da se bo pri povečanju brezposelnosti povečalo tudi število idej in novih zagonskih podjetij. Vsaka kriza je tudi priložnost; prav je, da je Katapult pripravljen podpreti mlade in nadobudne. Verjamem, da bo srednjeročno iz Katapulta prišlo kar nekaj zanimivih zgodb.«Katapult je v prvem valu epidemije vodil tudi projekt Maske za vse. »Naše zagonsko podjetje More than Beauty se je spomnilo, da imamo v Sloveniji kar nekaj šivilj, ki bi lahko šivale maske. Takrat so ljudje šivali maske iz bombaža, ki za zaščito ni primeren. Prek nabavnih kanalov smo dobili primernejši polipropilen, nabavili elastike in fizičnim osebam ponudili material in kroj za izdelavo mask,« je povedal Knez. Podarili so material za izdelavo četrt milijona pralnih mask – takrat, ko mask ni bilo mogoče dobiti. »Ljudje so se organizirali, sešili maske in jih razdelili. Starejši so pomagali mlajšim. Ta zavest, da si je treba med seboj pomagati, je ena najlepših izkušenj iz krize,« nam je spomladi dejal Knez. Poleg tega je Dewesoft skupaj z drugimi zasavskimi podjetji trboveljski bolnišnici kupil dva ventilatorja. »To je bila nabava v slogu Divjega zahoda. Ventilatorja smo dobili v Dewesoft, ju sestavili in nismo vedeli, ali bosta delovala ali ne. A ko ju je anestezistka iz trboveljske bolnišnice pogledala, ju je kar božala, saj da tako dobrega ventilatorja niso imeli,« je povedal. Bolnišnici, zdravstvenemu domu, domu starejših, civilni zaščiti so donirali tudi drugo zaščitno opremo.Če pridobivanje zaščitne opreme v drugem valu epidemije ni več največja skrb, pa to ostaja priprava ukrepov za pomoč gospodarstvu. Jure Knez je član vladne posvetovalne skupine za pripravo ukrepov za pomoč gospodarstvu. »Predlagamo ukrepe, ki bi gospodarstvu pomagali premagati to krizo, da bodo po njej začela normalno delati naprej.« Številne ukrepe predlaga tudi Klub slovenskih podjetnikov, katerega vodenje je letos od Marjana Batagelja prevzel Knez. Prepričan je, da potrebujemo spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile, da bo delo postalo vrednota.