Matija Urankar: Slovensko kazensko sodišče bi posnetke verjetno izločilo

»Kot pravnika me zanimajo dejstva, ki so v pravnomočni sodbi oziroma dokončni odločbi ugotovljena. Vse ostalo so politične interpretacije iz ene in iz druge smeri oziroma iz vseh štirih kvadrantov, kakorkoli pač opredelimo ta politični spekter,« je v pogovoru z Delovim novinarjem Rokom Tamšetom o pravnih vprašanjih prisluhov, ki naj bi jih pridobila zasebna izraelska obveščevalna družba Black Cube, povedal Matija Urankar iz Odvetniške družbe Urankar Zupančič.

»Menim, da je za demokracijo in vse demokratične procese nujno, da se takšne zadeve kar se da hitro in povsem transparentno razkrijejo, ker nikomur ne koristi, da zadeva ostane neznana. Ker se potem razvijajo le nove teorije zarote in špekulacije,« je prepričan.

Glede tega, da so bili v prisluhe ujeti tudi pravniki, odvetniki –in v zadnjem objavljenem posnetku– je njegov komentar kratek. »Ne čutim se poklicanega, da bi sodil o dejanjih kolegov. Če na splošno odgovorim, so seveda pravila glede varovanja poklicne in kako bi rekel, poklicne skrivnosti zelo jasna. Ostanimo pri tem.«

Številna odprta pravna vprašanja

Objava tajno pridobljenih pogovorov s političnimi akterji in drugimi javnimi osebnostmi sicer odpira številna pravna vprašanja. To so področja kazenskega in civilnega prava, različnih tožb in odškodnin, ki jih napovedujejo nekateri, ki so bili predmet prisluhov oziroma so bili v njih omenjeni. Ob tem se odpirajo tudi vprašanja ustavnega prava, samih volitev, je prepričan.

Je tajno snemanje pogovorov v Sloveniji samo po sebi kaznivo dejanje?

»Glede na dejstva, ki so javno poznana, bi lahko zaključili, da so bila izvršena določena kazniva dejanja že s tem, ko so bili posamezniki slikovno in zvočno posneti brez njihovega soglasja oziroma brez vednosti, in so potem bili ti posnetki zlorabljeni, objavljeni, seveda brez njihovega soglasja. To bi samo po sebi lahko predstavljalo kaznivo dejanje bodisi neupravičenega zvočnega snemanja bodisi neupravičenega slikovnega snemanja. Oboje je kaznivo dejanje, kaznuje se z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta,« pove.

Kot zanimivo izpostavi vprašanje razlike med tem, ali so dokaze, ki so bili pridobljeni s tovrstno kršitvijo oziroma posegom v posameznikove temeljne pravice, pridobili državni organi ali zasebniki. »To je zelo zanimivo področje, ker tu sodna praksa načeloma ne dopušča uporabe takšnega dokaza. Če posameznik ni vedel in ni imel razlogov za sklep, da ga bo nekdo posnel oziroma ga slikal, potem bi se sodišče zelo verjetno – ne vemo, kako bo odločilo v konkretnem primeru, če bo sploh prišlo do kakšnega postopka – nagnilo k temu, da takšen dokaz ni dopusten. Ker ne želimo priti v situacijo, kjer bi država računala ali pa morda celo povzročila, da bi tisto, kar sama morda ne more ali pa ne sme početi, počeli zasebniki.«

Gre v primeru vpletenosti tuje obveščevalne privatne strukture za kaznivo dejanje po slovenskem pravu?

Urankar v nadaljevanju pogovora govori tudi o tem, kakšne sploh so možnosti tožb posameznikov, ki trdijo, da so bili posnetki manipulirani, zlepljeni, strgani iz konteksta in podobno. In pa, ali gre v primeru vpletenosti tuje obveščevalne privatne strukture za kaznivo dejanje po slovenskem pravu? Pogovore naj bi snemali v tujini, domnevno v Zagrebu, na Dunaju in v Londonu.

Odgovor je da, ker se posledice očitno dogajajo v Sloveniji. Pregon bi bil lahko relevanten tudi v Sloveniji, meni.

Lahko Slovenija kot država sproži meddržavne postopke oziroma sankcije, če bi se izkazalo, da je šlo za sicer zasebno izraelsko družbo, a morebiti z vplivom izraelske države?

»Neposrednih pravnih sredstev države nimajo. To se rešuje po politični in diplomatski poti. So pa bili primeri v preteklosti, kjer so posamezniki, ki so bili žrtve takšnega delovanja, sprožali postopke proti lastni državi, ker jih ni ustrezno zaščitila,« pove.

Po mnenju mnogih gre tudi za napad na slovensko demokracijo, neposredno na izid parlamentarnih volitev. Ali to pomeni, da bodo v to preiskavo vpleteni pravzaprav vsi možni organi, od policije, nacionalnega preiskovalnega urada, Sove in tako naprej?

»Težko bi na tej točki to ocenil, ali je zdaj resnično in v kakšni meri šlo za napad na samo demokracijo in poseg v suverenost Slovenije. Ker če govorimo o zasebnih obveščevalskih strukturah, ki niso povezane z tujimi državami, potem je verjetno težje o tem govoriti. Vsekakor pa se bodo verjetno vsi organi v to vpletli, v kolikor se že niso. Mislim, da je za demokracijo in vse demokratične procese nujno, da se takšne zadeve kar se da hitro in povsem transparentno razkrijejo, ker nikomur ne koristi, da zadeva ostaja neznana. Ker se potem razvijajo le nove teorije zarote in špekulacije in to nikomur ne koristi.«