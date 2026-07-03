Matic Novak: ADHD razumemo šele, ko otrok sme biti to, kar je

ADHD je motnja pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo, je nevrorazvojna motnja, ki vpliva na osredotočenost, samokontrolo in uravnavanje ravni aktivnosti. A kot je v podkastu Na robu opozoril Matic Novak, pedagog, ustanovitelj Modrih junakov (Inštitut za razvoj potencialov ADHD), ki ima tudi sam ADHD, sam nerad uporablja besedo »motnja«. Zanika, da bi šlo pri ADHD za pomanjkanje pozornost, temveč da gre za drugačne vrste pozornosti, ki je precej bolj široka. Odprta.

»Naša pozornost se aktivira v drugačnih okoljih in pod drugimi pogoji. Gre za to, da se ves čas borimo s distrakcijami. V tej sobi, v kateri se pogovarjava, je ves čas prisoten šum. Slišim ga ves čas, ne morem ga izklopiti. Potem so še druge stvari, ki ves čas padajo v polje zaznave. Zato se moram ves čas opomijati, ko me nek tak šum pitegne, da se vrnem nazaj v pogovor: da se osredotočim na vprašanje in na odgovor. Zato mislim, da mi nimamo pozornosti premalo, k večjemu si bi drznil reči, da jo imamo včasih preveč,« je pojasnil.

Hiperfokus

To je ponazoril s primerom, da imajo ljudje z ADHD namreč tudi zmožnosti hiperfokusa, torej daljše osredotočenosti na eno samo stvar. »Že kot otroku se mi je zgodilo, pa tudi sedaj, da sem lahko v nekem trenutku šel z določenim interesom v tako močno polje pozornosti, fokusa, da pozabiš na osnovne življenjske funkcije: hrana, pijača, stranišče. Nič več okrog ne obstaja, le tista ena stvar, zanimanje.«

Kako pa naj starš prepozna, ali je njegov otrok le 'malce bolj živahen' ali gre morda za ADHD?

Če gre le za neko krajše časovno obdobje, ko otrok kaže določena vedenja, da se pojavijo na opravilni ali delovni ravno, je to lahko le faza v razvoju oz. odraščanju otroka. Torej, da to traja nek omejen čas, da je otrok bolj obremenjen, pa se to potem kmalu normalizira in postavi na neko optimalno oz. prvotno delovnje otroka, njegove pozornosti in vedenja. Zato je treba biti pozoren na različne faze odraščanja in ne prehitro »lepiti etikete«.

»Če pa gre za neko daljše obdobje, da otrok pri vsakodnevnih opravilih, zadolžitvah, na odnosni in čustveni ravni kaže določene težave, ki ne izginejo, ki se morda celo poglabljajo, takrat pa lahko začnemo raziskovati, ugotavljati, zakaj je do tega prišlo. Če se razlog morda skriva v ADHD«. Sam sicer doda, da ni kvalificiran, da bi lahko potrdil diagnozo, a da lahko pri otrocih kar kmalu prepozna, če imajo ADHD. »Mi smo kot pleme, ki se zagleda in ve, da spada skupaj«.

Matic Novak je pojasnil, da je težko reči, pri kateri starosti se pokaže ADHD oz. kdaj ga je moč prepoznati. Pri nekateri otrocih, ki imajo ADHD močno izražen, se lahko pokaže že pri dveh letih, kar se opazi tako, da niso zmožni vzdrževati pozornosti na eni aktivnosti, denimo hranjenu, da so senzorno bolj občutljivi od vrstnikov.

»Da gredo v nek svoj svet, se zamotijo, med tem ko drugi sledijo skupini …« Eden od znakov je lahko tudi zelo močna jeza, ko se otrok ne more umiriti, razjezijo pa ga pravzaprav zelo majhne stvari. Morda se pokaže, ko otrok prvič dobi določene naloge: »Ko jih začneš obremenjevat na področju opravilnih ali izvršilnih funkcij, da otrok upravlja s časom, vzdžuje organizacijo, da vzpostavi red. Velikokrat se prepozna prek zmožnosti ohranja pozornosti, kar se lahko pokaže že v vrtcih, še bolj pa v osnovni šoli, ko otrok postane del neke skupine, ko pride med vrstnike. Velik pokazatelj so lahko ocene, ko se otroci 'primerjajo' – torej svoje sposobnosti z drugimi. Otroci z ADHD imajo lahko že težave s priklicem informacij, še bolj se lahko pokažejo na predmetni stopnji, ko so otroci še bolj obremenjeni s šolo …«

Ob tem pa opozori tudi na »tihe ADHD« otroke, to so tisti, ki ne kažejo teh značilnih lastnosti. »Ti spadajo v skupino nepozornih tipov, niti niso impulzivni niti hiperaktivni, ki neke svoje frustracije ne kažejo z gibom, ampak so tihi, zadržani v sebi, morda celo razvijejo strategije, da jih drugi ne opazijo. Večkrat med te tihe ADHD-jevce sodijo prav deklice.

In kako pristopiti k otroku z ADHD? Kaj mora vsak učitelj, starš, odrasel vedeti o otrocih in zakaj mora, če jih želi v resnici razumeti, nanje gledati »kot na svoje«? Zakaj so po mnenju Matica učitelji tisti, ki kreirajo družbo? Kako je za razvoj ADHD pomemben dedni dejavnik?

Kako se ADHD kaže v odraslosti? Zakaj velikokrat ljudje z ADHD v odraslosti izgorijo? Zakaj sodoben šolski sistem ni najbolj optimalen za otroke z ADHD?

Tudi o tem prisluhnite v celotni epizodi podkasta Na robu.