Podnebne spremembe so grožnja nacionalni varnosti

Toplogredne pline znižati za 60 odstotkov



Tonin, Pikalo in Mesec za odločno ukrepanje

Mladi med Podnebnim štrajkom v Ljubljani marca letos. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Grims o toplogrednem biznisu



Minister Zajc o dolgi in težki poti

Simon Zajc, minister za okolje in prostor: FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana - Predsednik republikeje na današnjem posvetu na temo podnebne politike gostil tako predstavnike stroke kot vlade in političnih strank. Medtem ko je stroka pozivala k razglasitvi podnebne krize in drastičnim ukrepom, so se politiki večinoma bolj nagibali k previdnosti in realnim ocenam vplivov posamičnih potez.Smo na civilizacijskem prelomu, ki bo zahteval izredno velike spremembe, je stanje na področju podnebja izpostavil ekolog. Opozoril je, da današnje odločitve vplivajo na življenjske pogoje prihodnjih generacij. »To zahteva spremembo našega etičnega kompasa,« je poudaril.Na katastrofalne razmere je opozorila tudi klimatologinja, ki je izpostavila, da moramo začeti podnebne spremembe obravnavati kot grožnjo nacionalni varnosti. Ogrožena je naša prehranska varnost, ogrožen je slovenski gozd, prizadeta bo voda, ki je »naš ponos in strateška priložnost«, je posvarila. Vročinski val ubija starostnike, spremenili se bodo mednarodni investicijski tokovi, prihajajo podnebni begunci, je naštevala.»Edino prav je, da rečemo, da smo v času velike podnebne krize,« se je strinjala direktorica Umanotere. Izpostavila je, da je že cilj ničelnih neto emisij do sredine stoletja kompromis, saj bi morale glede na znanstvene ugotovitve razvite države v primeru upoštevanja pravične delitve bremen ta cilj doseči že do leta 2040. Pri tem pa bo po njenih besedah ključno vprašanje, kaj bomo dosegli do leta 2030. Do takrat bi morali izpuste toplogrednih plinov znižati že za dobrih 60 odstotkov, je dejala.Raziskovalka z Inštituta Jožef Stefan in vodja projekta Life Climate Path 2050je ocenila, da ima Slovenija zelo dobra izhodišča, da si zastavi ambiciozne podnebne cilje, med njimi je tudi dobro ozaveščena javnost. Je pa izpostavila vse manj vlaganj v razvoj, čeprav potrebujemo inovativne pristope na področjih, kot so distribucija električne energije, javni potniški promet in prehod na krožno gospodarstvo.Na drugi strani so ekipe, ki so zadolžene za implementacijo ukrepov, premajhne in preobremenjene. Pozvala je k vključitvi gospodarstva v podnebno ukrepanje ter krepitvi raziskav na področju družboslovja.Vodja oddelka za klimatologijo v Agenciji RS za okoljeje opozorila, da bi lahko bilo podobno vročih dni, kot je današnji, v Ljubljani v prihodnje več kot 90 na leto. Tudi ona je izpostavila pomen prilagajanja na podnebne spremembe in ocenila, da je trenutno edini sektor, ki se že zaveda pretenj, kmetijstvo, ki podnebne spremembe občuti na lastni koži.Minister za okolje in prostorje znova napovedal, da bo ministrstvo do septembra pripravilo osnutek zakona o podnebni politiki. Glede konkretnih ukrepov je ponovno dejal, da je treba »čustva dati na stran« in realno pogledati naše možnosti. Opisal je še stanje na ravni EU, kjer države po njegovih besedah niso proti cilju ničelnih neto izpustov do 2050, pač pa jih skrbi, kako bodo do tja prišli. Tistim, ki imajo težja izhodišča, bo potrebno nameniti več sredstev, je dejal.Previden je bil v svojih besedah državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo. Ta je poudaril, da na ministrstvu podpirajo ambiciozne cilje, a bolj kot številka, ki bi si jo zadali, se jim zdi pomembno začrtati jasno pot do tja.»Upoštevati moramo slovenske specifike,« je dejal in spomnil, da ima Slovenija trenutno »velike izzive« z dosego zastavljenega cilja na področju obnovljivih virov energije, ki je 25-odstotni delež do leta 2020.Politične stranke so pri vprašanju podnebnih sprememb na precej različnih bregovih. Med tistimi, ki so se zavzeli za odločno ukrepanje, so biliiz NSi,iz SD in(Levica). »Ključna sta globalni pristop in inovacije,« je menil Tonin. Mesec je pozval k celovitemu gledanju na prilagoditev življenja na planetu, od izbira prevoza in prehrane do odmika od »neskončne produkcije in porabe v smeri nečesa bolj smiselnega«. Pikalo je poudaril, da trenutna generacija nima le odgovornosti, ampak dolžnost »narediti tisto, kar nam znanost nalaga«.iz LMŠ je bila kritična do številnih strategij in dokumentov, ki pogosto nastanejo, ker nam jih naložijo od zunaj, medtem ko želje po podnebju prijaznemu razvoju nimamo ponotranjene.iz SMC je poudaril, da bo politika morala sprejeti določene odločitve, nobena od odločitev pa ne bo všeč vsem.iz vrst SAB pa je menila, da moramo storiti vse, kar je v naši moči: »Vsak korak v pravo smer šteje«.Na drugi strani je(SNS) menil, da je izraz boj proti podnebnim spremembam »bedast«, saj gre za naravne cikle, v ozadju podnebnih prizadevanj pa je denar. Podobno jeiz SDS poudaril, da je uradna ekologija »biznis, vreden približno 1500 milijard evrov«. O ukrepih je treba po njegovi oceni razpravljati trezno in odgovorno in vsako potezo realno oceniti. Pahor je spomnil, da je že pred sedmimi meseci gostil podoben posvet, takrat večinoma s strokovnjaki. Političnih razhajanj ne vidi kot nekaj katastrofalnega.»Treba je odpreti prostor, da se slišimo, da se skregamo, da iščemo poti,« je dejal in se strinjal, da morajo biti končne odločitve dobro premišljene.Minister za okolje in prostorje v nagovoru poudaril, da se je vlada maja 2019. seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet«, ki jo je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor (MOP). »Ta informacija je jasno opozorila, da je svetovna in hkrati evropska podnebna kriza izziv, a je lahko tudi priložnost. Osnovni cilj in namen okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije je zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji za dosego cilja ničelnih neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Ta okvir pa sledi ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem in pa dobrim primerom praks nekaterih članic EU«.»Slovenija mora odločno nadgraditi svoje vrednote in dvigniti našo kolektivno nacionalno motivacijo za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in vsakega od nas na poti podnebne, okoljske in razvojne ozdravitve planeta in vseh držav v smeri trajnostnega razvoja. Projekt dolgoročne podnebne politike mora biti naš pošten doprinos k uravnoteženemu razmerju med prizadevanji sedanjih ter prihodnjih generacij, in naš pošten prispevek za zdrav, uravnotežen in skupen planet«, je zaključil minister in dodal: »Pot pa bo težka in bo zahtevala tako tehnološke, in kot sem že omenil družbene spremembe. Verjamem pa, da smo na dobri poti in, da bomo naše cilje uresničili«.