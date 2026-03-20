Podnebne spremembe so tu, a tudi širitev cest

Podnebne spremembe že čutimo, njihove posledice se krepijo, kar je Slovenija najmočneje izkusila avgusta leta 2023 ob katastrofalnih poplavah, a ob svežih svetovnih pretresih izgubljajo pomen. ZDA so z Donaldom Trumpom izstopile iz podnebne konvencije, Evropska unija pa spoznava, da je bila odpoved jedrski energiji napaka, hkrati pa ni zaupanja v opustitev fosilnih goriv v prometu in spremembe kmetijske politike. Politične stranke pri nas bi širile ceste, strinjajo pa se tudi z bolj srednjeročno okrepitvijo javnega prometa, predvsem železnic.

V Sloveniji je promet največja težava tako pri emisijah kot pri ciljih za uporabo obnovljivih virov. Promet je namreč največji porabnik končne energije v državi (več kot 40 odstotkov), največji delež v končni energiji imajo zato naftni proizvodi (46 odstotkov). Osebni avtomobili, katerih število se je v Sloveniji v 25 letih povečalo za 44 odstotkov, so približno dvakrat večji porabniki končne energije kot tovorna vozila.