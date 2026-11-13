Takšnega preverjanja skupine državljanov v zgodovini Slovenije še ni bilo

93 dvojnih državljanov so na podlagi sklepa vlade preiskovale Sova, OVS in policija. Pravni strokovnjak opozarja na diskriminacijo.
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93 državljanov Slovenije in Rusije so na podlagi sklepa vlade preiskale Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija. FOTO: Leon Vidic/Delo
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je včeraj upravnim enotam podalo predloge, da za 13 izmed 93 državljanov Rusije, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo in imajo prijavljeno prebivališče v tujini, uvedejo postopek odvzema državljanstva.
Vseh 93 državljanov Slovenije in Rusije so sicer pred tem, na podlagi sklepa vlade, preiskale Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija. Vlada jim je namreč naročila, naj v tej skupini preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva.
Z ministrstva so danes na vprašanje Dela, zakaj so se odločili preiskovati ravno te, ki so z izredno naturalizacijo državljanstvo dobili od leta 2015, in ne morda, denimo, od leta ...
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