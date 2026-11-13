Takšnega preverjanja skupine državljanov v zgodovini Slovenije še ni bilo

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je včeraj upravnim enotam podalo predloge, da za 13 izmed 93 državljanov Rusije, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo in imajo prijavljeno prebivališče v tujini, uvedejo postopek odvzema državljanstva. Vseh 93 državljanov Slovenije in Rusije so sicer pred tem, na podlagi sklepa vlade, preiskale Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija. Vlada jim je namreč naročila, naj v tej skupini preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva. Z ministrstva so danes na vprašanje Dela, zakaj so se odločili preiskovati ravno te, ki so z izredno naturalizacijo državljanstvo dobili od leta 2015, in ne morda, denimo, od leta ...