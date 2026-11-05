Podpirati ženske v politiki le takrat, ko se z njimi strinjamo, vodi v enoumje

Kako drugače, če sploh, občina deluje, če jo vodi ženska? Uravnotežena zastopanost žensk in moških na mestih odločanja je eden od temeljnih pogojev za delovanje pristne lokalne demokracije. Da ženske na politični parket prinašajo dragoceno perspektivo, oblikovano tudi s pomočjo specifičnih življenjskih izkušenj, se strinja več sogovornic. A v 130 od skupno 212 slovenskih občinah na vodilnih položajih – torej na županskem ali podžupanskem – ni niti ene ženske. Kandidaturo za županjo je na lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra, vložilo 123 posameznic. Kandidatov bo občutno več. Kje tičijo vzroki, da na tem področju žensk ni več in kako tiste, ki so vpete v lokalno politiko, vidijo svojo vlogo in razloge, da so na tem področju prej izjema kot pravilo?