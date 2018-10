Podpis z manjšincema, ne pa tudi z Levico

Ljubljana – Iz končne različice dokumenta o sodelovanju med manjšinskima poslancema in koalicijskimi partnericami, ki smo ga pridobili in ga bodo podpisali v torek, je razvidno, da manjšinska poslanca sprejemata izhodišča koalicijskega sporazuma kot osnovo za sodelovanje z vlado, a to po besedah obeh poslancev – Ferenca Horvátha in Feliceja Žiže – ne prinaša obveze pri glasovanju. Sam dogovor o sodelovanju se osredotoča na razvoj avtohtonih narodnih skupin, predvideva zavezo o vključevanju organizacij avtohtonih narodnih skupnosti v zakonodajne procese in pripravo splošnega zakona o varstvu italijanske in madžarske narodne ...