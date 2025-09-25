  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

    Pokojninska reforma: Pobudniki referenduma prepričani, da je reforma škodljiva. Pod vprašajem upokojenska božičnica.
    Delavska koalicija je v treh delovnih dneh zbrala skoraj 10.000 podpisov za referendum o po njihovem mnenju protidelavski reformi. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Delavska koalicija je v treh delovnih dneh zbrala skoraj 10.000 podpisov za referendum o po njihovem mnenju protidelavski reformi. FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    25. 9. 2025 | 17:40
    25. 9. 2025 | 18:01
    8:19
    A+A-

    Delavska koalicija je z vložitvijo skoraj 10.000 podpisov v državni zbor dosegla prvi mejnik za razpis referenduma o po njihovem mnenju za delavce in upokojence škodljivi pokojninski reformi. Minister za delo Luka Mesec jim odgovarja, da bi bilo za ljudi škodljivo, če bi reforma padla, tudi zato, ker ne bi bilo ne božičnice za upokojence letos ne višjih invalidskih, vdovskih in družinskih odmer v 2026. Očita jim zavajanje, v ozadju pa vidi politične motive nekdanjega strankarskega kolega Mihe Kordiša.

    Združenje več kot 25 sindikatov in gibanj je v le treh delovnih dneh uspelo zbrati skoraj trikrat več podpore, kot jo zakon zahteva za referendumsko pobudo. »Dobesedno še pred minuto so ljudje čakali, da bi lahko dali podpis proti pokojninski reformi,« je poudaril Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. »Razlogi do jasni, enostavni in glasni. Da ponovim za tiste, ki še ne razumejo, tudi v politiki: delalo se bo dlje, številni delavci bodo dobivali nižje pokojnine, referenčno obdobje za izračun pokojnin se bo podaljšalo, realna vrednost pokojnin bo nižja,« je naštel Lukić, ki je prepričan, da je bil odziv na pobudo tako dober, ker ljudje vedo, kaj prinaša reforma in tega nočejo.

    »Delaj, molči, umri. Tako si oni predstavljajo, da morajo delavci živeti. Mi pa pravimo, da je 40 let dela dovolj, ne bomo delali dlje in imeli še nižjih pokojnin. Iz reforme je bila tiho odstranjena ključna obljuba povišanja prispevkov delodajalcev, ki ostajajo 8,85 odstotka, delavci pa prispevajo 15,5 odstotka. Pokojninska blagajna se tako ne bo krepila z novimi viri kapitala, ampak z varčevanjem na naših hrbtih,« je enega od razlogov, zakaj je to po njihovem mnenju protidelavska reforma, navedla Tina Podbevšek iz Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk.

    Pobudniki zagotavljajo, da zastopajo vse generacije. »Mladi sporočamo, da to ni konflikt med nami in starejšimi, ampak je to konflikt med tistimi, ki imajo in nam jemljejo ter na drugi strani tistimi, ki delamo,« je pred oddajo podpisov dejala Maša Cvetežar iz študentskega društva Iskra.

    Državni zbor mora v sedmih dneh odločati o dopustnosti referenduma, po tem pa imajo pobudniki 35 dni časa, da predložijo 40.000 overjenih podpisov. V Delavski koaliciji napovedujejo, da bodo za to zagnali regijske štabe in da dnevno širijo svoje vrste s prostovoljci, ki bodo aktivni na stojnicah pred upravnimi enotami.

    Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, zagotavlja, da Delavska koalicija predstavlja vsaj 30.000 ljudi in ne dvomi, da bodo zbrali potrebnih 40.000. Zanika, da imajo politično ozadje, ki jim ga hočejo nekateri pripisati, hkrati pa je izrazil razočaranje, da jih pred stavbo državnega zbora ni prišel pozdravit noben od poslancev.

    Ne bo božičnice in višje invalidske odmere

    »Moj komentar na pobudo skupine, zbrane okrog Mihe Kordiša in Davida Švarca, bi bil lahko zelo kratek, in sicer bi se glasil: odpustite jim, saj ne vedo, kaj delajo,« se je odzval minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki meni, da je v nasprotju s prepričanjem te skupine pokojninska reforma nujna. »Kot družba se staramo. Če danes pet zaposlenih podpira enega upokojenca, prihajamo v stanje, ko bodo samo še trije zaposleni podpirali enega upokojenca. V tej situaciji imamo v grobem tri izbire: ali se kot družba dogovorimo, da bomo delali nekoliko dlje, kar s to pokojninsko reformo počnemo, ali gremo v nižanje pokojnin, česar si nihče od nas ne želi, ali pa se dogovorimo, da bomo prispevali bistveno več,« je orisal Mesec. Trenutno vsak zaposleni da četrtino plače v pokojninski sistem, vprašanje pa je, po njegovih besedah, ali bi bili pripravljeni dati tretjino, kar bi sledilo ob naši demografski sliki, ali pa bi bili pripravljeni delati nekoliko dlje.

    Spomnil je, da je šla pokojninska novela v državni zbor s soglasjem šestih od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, vseh delodajalskih organizacij, zvezo društev upokojencev in mladimi, zbranimi v mladinskem svetu, v parlamentu pa so jo poslanci večinsko potrdili, proti je glasoval le Miha Kordiš. »Tako široko podporo smo zbrali, ker smo uravnotežili vzdržnost pokojninskega sistema s podaljševanjem starosti in blaginjo, ki se povečuje,« je prepričan Mesec, ki potencialne podpisnike pobude za referendum svari, da če bo reforma padla, ne bo božičnice za upokojence (letos je predvidena višina 150 evrov in vsako leto 20 evrov več do 250 v letu 2030), ne bo postopnega zviševanja odmere na 70 odstotkov osnove od povprečja plač, pa tudi izboljšanja materialnega položaja najrevnejših upokojencev ne bo. »Z novim letom se namreč višajo vdovske in družinske pokojnine, najnižje invalidske pokojnine se bodo zvišale za 22 odstotkov. Tudi ta del z rušenjem reforme pade v vodo. Če referendum uspe, pade prva reforma, ki je tako za zaposlene kot upokojence ugodna, prejšnji dve namreč nista bili, leta 2013 so jo delali v krizi pod pritiskom mednarodnih finančnih trgov in evropskih institucij. Če zrušijo to reformo, se bomo o novi pogajali pod slabšimi pogoji, tega pa si nihče v državi ne zasluži,« je povzel Mesec, ki se strinja, da je pravica ljudi, da izrazijo svoje mnenje.

    • Pobudniki bodo imeli 35 dni časa, da zberejo 40.000 overjenih podpisov v podporo referendumu.
    • Odločevalcem očitajo, da se prispevna stopnja delodajalcev ni zvišala.
    • Mesec meni, da so bili podpisniki zavedeni in da so motivi predlagateljev osebni.

    »Ampak odgovornost vsakega od nas pa je, da ta mnenja oblikujemo na resničnih dejstvih. Ko spremljam, s kakšnimi argumenti skupina, zbrana okrog Mihe Kordiša in Davida Švarca, gradi nasprotovanje pokojninski reformi, lahko enostavno sklenem, da niti eden od teh argumentov ne drži. Kampanja, s katero so zbrali 10 tisoč podpisov, je osnovana na neresnicah. Vsi, ki so te podpise prispevali, so zavedeni,« je bil oster minister, ki je v odgovoru na vprašanje, kakšne motive vidi v kampanji za referenduma, šel še dlje. »Zelo bom direkten. Prvi (Miha Kordiš op. p.) je bil do nedavnega član naše stranke in bi rad situacijo s pokojninsko reformo, ker gleda Francijo in podobne države, izkoristil za to, da si oblikuje bazo za svojo stranko. Drugi (David Švarc, op. p.) pa ima verjetno motive v tem, da je neuspešno kandidiral za predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Torej ne gre za interesno rušenje, ker to rušenje gre proti interesom upokojencev in proti interesom zaposlenih in proti celotni družbeni koaliciji, ki smo jo okrog reforme oblikovali, gre za rušenje, ki ima v prvi vrsti osebne in zasebne motive predlagateljev,« je izjavil Luka Mesec.

    Ali meni, da bo Delavska koalicija uspela zbrati 40.000 podpisov? »Upam, da so ljudje dovolj razsodni in bodo znali priti do pravih informacij, da bodo videli, da jih ta skupina, ki se je samooklicala za Delavsko koalicijo, grdo zavaja. Podpis za referendum je podpis za to, da se zruši vse pravice, ki so bile s to reformo pridobljene, in za to, da se odločanje o reformi potisne v obdobje, ko ne samo nas, ampak celo Evropo skrbi, da bodo to krizna leta,« je odgovoril minister za delo.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Prepričani, da morajo o pokojninah odločati volivci

    Delavska koalicija zbira podpise proti »nesolidarni reformi« – Mesec vidi politične razloge, ne interesnih.
    Barbara Hočevar 19. 9. 2025 | 16:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Potrjeno

    Pokojninska reforma je sprejeta, kaj nam prinaša?

    Večina ukrepov, razen zimskega dodatka in formule za uskladitev, se bo začela uveljavljati leta 2028.
    Barbara Hočevar 18. 9. 2025 | 21:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

    Državni zbor bo predlog novele zakona potrjeval predvidoma oktobra. Kaj bo z zimskim dodatkom za upokojence, če bo referendum?
    Barbara Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Pokojninska reforma: Nekatere skrbi blaginja, druge finančna vzdržnost

    Pogoji za upokojitev ostajajo med najugodnejšimi v EU, minister Mesec ne vidi razlogov za referendum.
    Barbara Hočevar 10. 9. 2025 | 18:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Intervju z ministrom

    Luka Mesec o pokojninski reformi: Referendum bi bil strel v koleno

    Minister za delo priznava, da kak ukrep v reformi marsikomu ni všeč, a vsi ukrepi so rezultat širokega družbenega konsenza.
    Barbara Hočevar 7. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več

    Več iz teme

    pokojninska reformareferendumDelavska koalicijaupokojevanjeMDDSZupokojitvena starostLuka Mesecpokojnine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Davčna politika je povsem nepredvidljiva

    Ambicije, da bi državni proračun izravnali, ni zaznati.
    Janez Tomažič 25. 9. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Gaza

    Članice Uefe enotne, na mizi tudi izključitev Izraela

    Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin, kmalu o izključitvi izraelskih klubov in reprezentanc iz evropskih tekmovanj.
    Jernej Suhadolnik 25. 9. 2025 | 18:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Rok Tamše 25. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Plavajoča elektrarna Družmirje

    Brez konkretnih odgovorov in prve napovedi referenduma

    Ni še znano, koliko natančno bo velika plavajoča sončna elektrarna Družmirje, koliko bo stala in koliko bo dala zaposlitev.
    Špela Kuralt 25. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

    Pokojninska reforma: Pobudniki referenduma prepričani, da je reforma škodljiva. Pod vprašajem upokojenska božičnica.
    Barbara Hočevar 25. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Rok Tamše 25. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Plavajoča elektrarna Družmirje

    Brez konkretnih odgovorov in prve napovedi referenduma

    Ni še znano, koliko natančno bo velika plavajoča sončna elektrarna Družmirje, koliko bo stala in koliko bo dala zaposlitev.
    Špela Kuralt 25. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

    Pokojninska reforma: Pobudniki referenduma prepričani, da je reforma škodljiva. Pod vprašajem upokojenska božičnica.
    Barbara Hočevar 25. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo