Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

Delavska koalicija je z vložitvijo skoraj 10.000 podpisov v državni zbor dosegla prvi mejnik za razpis referenduma o po njihovem mnenju za delavce in upokojence škodljivi pokojninski reformi. Minister za delo Luka Mesec jim odgovarja, da bi bilo za ljudi škodljivo, če bi reforma padla, tudi zato, ker ne bi bilo ne božičnice za upokojence letos ne višjih invalidskih, vdovskih in družinskih odmer v 2026. Očita jim zavajanje, v ozadju pa vidi politične motive nekdanjega strankarskega kolega Mihe Kordiša.

Združenje več kot 25 sindikatov in gibanj je v le treh delovnih dneh uspelo zbrati skoraj trikrat več podpore, kot jo zakon zahteva za referendumsko pobudo. »Dobesedno še pred minuto so ljudje čakali, da bi lahko dali podpis proti pokojninski reformi,« je poudaril Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. »Razlogi do jasni, enostavni in glasni. Da ponovim za tiste, ki še ne razumejo, tudi v politiki: delalo se bo dlje, številni delavci bodo dobivali nižje pokojnine, referenčno obdobje za izračun pokojnin se bo podaljšalo, realna vrednost pokojnin bo nižja,« je naštel Lukić, ki je prepričan, da je bil odziv na pobudo tako dober, ker ljudje vedo, kaj prinaša reforma in tega nočejo.

»Delaj, molči, umri. Tako si oni predstavljajo, da morajo delavci živeti. Mi pa pravimo, da je 40 let dela dovolj, ne bomo delali dlje in imeli še nižjih pokojnin. Iz reforme je bila tiho odstranjena ključna obljuba povišanja prispevkov delodajalcev, ki ostajajo 8,85 odstotka, delavci pa prispevajo 15,5 odstotka. Pokojninska blagajna se tako ne bo krepila z novimi viri kapitala, ampak z varčevanjem na naših hrbtih,« je enega od razlogov, zakaj je to po njihovem mnenju protidelavska reforma, navedla Tina Podbevšek iz Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk.

Pobudniki zagotavljajo, da zastopajo vse generacije. »Mladi sporočamo, da to ni konflikt med nami in starejšimi, ampak je to konflikt med tistimi, ki imajo in nam jemljejo ter na drugi strani tistimi, ki delamo,« je pred oddajo podpisov dejala Maša Cvetežar iz študentskega društva Iskra.

Državni zbor mora v sedmih dneh odločati o dopustnosti referenduma, po tem pa imajo pobudniki 35 dni časa, da predložijo 40.000 overjenih podpisov. V Delavski koaliciji napovedujejo, da bodo za to zagnali regijske štabe in da dnevno širijo svoje vrste s prostovoljci, ki bodo aktivni na stojnicah pred upravnimi enotami.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, zagotavlja, da Delavska koalicija predstavlja vsaj 30.000 ljudi in ne dvomi, da bodo zbrali potrebnih 40.000. Zanika, da imajo politično ozadje, ki jim ga hočejo nekateri pripisati, hkrati pa je izrazil razočaranje, da jih pred stavbo državnega zbora ni prišel pozdravit noben od poslancev.

Ne bo božičnice in višje invalidske odmere

»Moj komentar na pobudo skupine, zbrane okrog Mihe Kordiša in Davida Švarca, bi bil lahko zelo kratek, in sicer bi se glasil: odpustite jim, saj ne vedo, kaj delajo,« se je odzval minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki meni, da je v nasprotju s prepričanjem te skupine pokojninska reforma nujna. »Kot družba se staramo. Če danes pet zaposlenih podpira enega upokojenca, prihajamo v stanje, ko bodo samo še trije zaposleni podpirali enega upokojenca. V tej situaciji imamo v grobem tri izbire: ali se kot družba dogovorimo, da bomo delali nekoliko dlje, kar s to pokojninsko reformo počnemo, ali gremo v nižanje pokojnin, česar si nihče od nas ne želi, ali pa se dogovorimo, da bomo prispevali bistveno več,« je orisal Mesec. Trenutno vsak zaposleni da četrtino plače v pokojninski sistem, vprašanje pa je, po njegovih besedah, ali bi bili pripravljeni dati tretjino, kar bi sledilo ob naši demografski sliki, ali pa bi bili pripravljeni delati nekoliko dlje.

Spomnil je, da je šla pokojninska novela v državni zbor s soglasjem šestih od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, vseh delodajalskih organizacij, zvezo društev upokojencev in mladimi, zbranimi v mladinskem svetu, v parlamentu pa so jo poslanci večinsko potrdili, proti je glasoval le Miha Kordiš. »Tako široko podporo smo zbrali, ker smo uravnotežili vzdržnost pokojninskega sistema s podaljševanjem starosti in blaginjo, ki se povečuje,« je prepričan Mesec, ki potencialne podpisnike pobude za referendum svari, da če bo reforma padla, ne bo božičnice za upokojence (letos je predvidena višina 150 evrov in vsako leto 20 evrov več do 250 v letu 2030), ne bo postopnega zviševanja odmere na 70 odstotkov osnove od povprečja plač, pa tudi izboljšanja materialnega položaja najrevnejših upokojencev ne bo. »Z novim letom se namreč višajo vdovske in družinske pokojnine, najnižje invalidske pokojnine se bodo zvišale za 22 odstotkov. Tudi ta del z rušenjem reforme pade v vodo. Če referendum uspe, pade prva reforma, ki je tako za zaposlene kot upokojence ugodna, prejšnji dve namreč nista bili, leta 2013 so jo delali v krizi pod pritiskom mednarodnih finančnih trgov in evropskih institucij. Če zrušijo to reformo, se bomo o novi pogajali pod slabšimi pogoji, tega pa si nihče v državi ne zasluži,« je povzel Mesec, ki se strinja, da je pravica ljudi, da izrazijo svoje mnenje.

Pobudniki bodo imeli 35 dni časa, da zberejo 40.000 overjenih podpisov v podporo referendumu.

Odločevalcem očitajo, da se prispevna stopnja delodajalcev ni zvišala.

Mesec meni, da so bili podpisniki zavedeni in da so motivi predlagateljev osebni.

»Ampak odgovornost vsakega od nas pa je, da ta mnenja oblikujemo na resničnih dejstvih. Ko spremljam, s kakšnimi argumenti skupina, zbrana okrog Mihe Kordiša in Davida Švarca, gradi nasprotovanje pokojninski reformi, lahko enostavno sklenem, da niti eden od teh argumentov ne drži. Kampanja, s katero so zbrali 10 tisoč podpisov, je osnovana na neresnicah. Vsi, ki so te podpise prispevali, so zavedeni,« je bil oster minister, ki je v odgovoru na vprašanje, kakšne motive vidi v kampanji za referenduma, šel še dlje. »Zelo bom direkten. Prvi (Miha Kordiš op. p.) je bil do nedavnega član naše stranke in bi rad situacijo s pokojninsko reformo, ker gleda Francijo in podobne države, izkoristil za to, da si oblikuje bazo za svojo stranko. Drugi (David Švarc, op. p.) pa ima verjetno motive v tem, da je neuspešno kandidiral za predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Torej ne gre za interesno rušenje, ker to rušenje gre proti interesom upokojencev in proti interesom zaposlenih in proti celotni družbeni koaliciji, ki smo jo okrog reforme oblikovali, gre za rušenje, ki ima v prvi vrsti osebne in zasebne motive predlagateljev,« je izjavil Luka Mesec.

Ali meni, da bo Delavska koalicija uspela zbrati 40.000 podpisov? »Upam, da so ljudje dovolj razsodni in bodo znali priti do pravih informacij, da bodo videli, da jih ta skupina, ki se je samooklicala za Delavsko koalicijo, grdo zavaja. Podpis za referendum je podpis za to, da se zruši vse pravice, ki so bile s to reformo pridobljene, in za to, da se odločanje o reformi potisne v obdobje, ko ne samo nas, ampak celo Evropo skrbi, da bodo to krizna leta,« je odgovoril minister za delo.