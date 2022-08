Podpora Gibanju Svoboda stabilna, SDS pa navzgor

V nadaljevanju preberite:

Kljub visokim temperaturam in temu, da smo sredi poletja, bi zelo težko rekli, da na političnem parketu vlada počitniško zatišje. So bili pa sodelujoči v tokratnem Barometru, ki ga je Mediana za Delo izvedla med 1. in 4. avgustom, malo manj kritični tako do večine politikov kot do dela vlade.

Kdo bi slavil zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri? Kateremu politiku so bili anketiranci najbolj naklonjeni?