Podpora Golobovi vladi vztrajno pada, Janševi ocene stabilnejše

Septembrski rezultati Delovega barometra javnega mnenja potrjujejo nadaljevanje trenda padanja podpore vladi Roberta Goloba. Čeprav je ta ob začetku mandata uživala bistveno višje ocene od predhodne Janševe vlade, se razlika v zaznavanju njunega dela postopno zmanjšuje. Graf, ki primerja ocene obeh vlad skozi čas, kaže, da je začetna prednost Golobove vlade izpuhtela, stabilnost Janševih rezultatov pa izstopa v kontrastu.

Delo že vrsto let z mesečnimi barometri meri razpoloženje javnosti do vlade in politikov. Barometer zaupanja omogoča primerjave skozi čas. V obdobju 2020–2022 je bila pod drobnogledom vlada Janeza Janše, po volitvah leta 2022 pa vlada Roberta Goloba.

Podatki kažejo, da je Golobova vlada v prvem letu mandatne dobe uživala izjemno visoko podporo, toda serija kriz in nezadovoljstvo zaradi inflacije, zdravstva ter komunikacije z javnostjo so postopno načeli to prednost.

Graf razkriva, da je v prvih mesecih vladanja Golobova ekipa dosegala precej višje ocene od Janševe. A že v drugi polovici mandata se je trend obrnil navzdol. Ocene so se najprej umirile, nato pa začele vztrajno padati.

Čeprav je Janševa vlada v času epidemije covida-19 doživela številne kritike in nihanja v podpori, se je v povprečju gibala v ožjem razponu. Golobova vlada pa je beležila izrazitejše oscilacije – od rekordnih začetnih ocen do današnjega približevanja rezultatom Janševe ekipe.

Med razlogi za padec se v anketah najpogosteje omenjajo: neučinkovitost pri obvladovanju draginje, nezadovoljstvo z zdravstvenimi reformami, vtis, da vlada ni dovolj odzivna na opozorila stroke, percepcija slabše komunikacije z državljani.