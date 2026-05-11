Kakšno je javno mnenje o interventnem zakonu?

Še naprej se vrstijo opozorila o možnih negativnih posledicah predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki danes nadaljuje zakonodajno pot. Stališča javnosti o posegih, ki jih predvideva, pa se, kot je sklepati iz izsledkov ankete, ki jo je za Delo izvedla Mediana, pa se skladajo predvsem s strankarskimi preferencami vprašanih.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS), kot so ga poimenovali avtorji v poslanskih skupinah Demokratov, trojčka okrog NSi in Resnice, podpirajo pa ga tudi v SDS, bodo poslanci obravnavali na plenarni seji državnega zbora v drugem branju. Če bo tudi tretja obravnava, bi to predstavljalo odstop od pravila, da se v rednem zakonodajnem postopku druga in tretja obravnava opravita na ločenih sejah, opozarja Pravna mreža za varstvo demokracije, postopek sprejemanja ZIURS pa bi trajal zgolj 29 dni. Problematičnost tega skrajševanja vidijo predvsem v tem, da, kot so opozorile že številne institucije, omejuje sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti v procesu sprejemanja zakonodaje ter slabi transparentnost postopka.