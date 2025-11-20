Podpora kljub oceni o neustavnosti

Zakon o digitalizaciji: v tretje gre rado, kažejo napovedi večjega dela koalicije.

»Zdravstvo potrebuje hiter in neprekinjen dostop do podatkov, zato je centralizacija ključna, ne le za varno obdelavo, temveč tudi za varno in učinkovito obravnavo pacientov,« je ob predstavitvi zakona o digitalizaciji zdravstva poudarila Valentina Prevolnik Rupel. Ministrica za zdravje ga je podprla kljub ostremu opozorilu, ki ga je tik pred tem odločevalcem posredovala informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik. Ta kljub več še predlaganim popravkom in dejstvu, da je to že tretja različica omenjenega predloga v tem mandatu, vztraja, da predlog ni ustrezen in da je dvomljiva njegova skladnost z ustavo. »Predlog zakona v obstoječi obliki ni dovolj zrel za potrditev zaradi resnih tveganj za varstvo osebnih podatkov: od širšega kroga tistih, ki bi dostopali do podatkov, možnosti ...