Podpredsednika SDS in SD enotna v kritikah premiera Goloba

»Ni ga ministra v EU, vsaj v demokratični državi ne, ki bi kaj takšnega lahko preživel,« je aktualno dogajanje tik pred petkovim uradnim nepreklicnim odstopom Sanje Ajanović Hovnik s funkcije ministrice za javno upravo komentirala podpredsednica SDS Romana Tomc. Podpredsednik SD Matjaž Nemec pa je ocenil, da je odstop ministrice za javno upravo nujen, ker v njenem primeru ni več integritete, ki je potrebna za politika.

Po iztekajočem se tednu, v katerem je postalo jasno, da ekipo Roberta Goloba zapuščajo kar trije ministri naenkrat, smo v Delovem podkastu o politiki gostili evropska poslanca in podpredsednika opozicijske SDS in koalicijske SD ter evropska poslanca.

Oba gosta tokratne Moči politike Romana Tomc in Matjaž Nemec sta sicer tudi favorita za nosilca liste svojih strank na evropskih volitvah. Dokončno to še ni odločeno, poudarjata, saj postopki evidentiranja še niso končani. Kako lahko karte na evropskih volitvah premešata kočevski župan Vladimir Prebilič in nekdanji koordinator Levice Luka Mesec? Z odločitvijo, da se poskusita prebiti med evropske poslance, bosta zagotovo močno vplivala na porazdelitev glasov volivk in volivcev na levi sredini, kar je lahko za volilni rezultat SD morda celo usodno.

A bolj kot evropske volitve, o katerih se je začelo govoriti precej zgodaj, so pogovor zaznamovale aktualne teme na domačem političnem parketu.

Poleg sprememb na vrhu treh ministrstev je v ospredju analiz tudi izjava predsednika vlade Roberta Goloba, v kateri je napovedal možnost sprememb pri organizaciji vlade oziroma zmanjšanje števila ministrstev. Ob nastopu je prek referenduma dosegel povečanje števila vladnih resorjev, zdaj pa ugotavlja, da tako veliko število ministrstev ni ravno primerno za krizno upravljanje. »Ko smo mi postavili zakon o vladi lani poleti, nismo postavljali vlade za krizne situacije, v kateri smo se na žalost znašli, ampak smo razmišljali, kako bi izkoristili razvojne potenciale. Danes se kaže, da vlada, ki je bila nastavljena za razvojne potenciale, mogoče v kriznih situacijah res ni najbolj ustrezna oblika,« je namreč dejal v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo.

Če se bo premier dejansko odločil za ponovno reorganizacijo vlade, se bo ta spet ukvarjala sama s seboj, čeprav je pred njo še veliko težav, ki se jih ni lotila, tudi zdravstvene reforme ne. »Tu je bistvo, v SD pričakujemo konsistentnost. Naša ministrstva dobro delajo, od predsednika vlade pa pričakujemo večjo osredotočenost na reševanje težav,« je ocenil Matjaž Nemec in bil kritičen do dejstva, da so ministri odslovljeni, naslednikov zanje pa ni. Nadomestni ministri, zlasti Marjan Šarec na kmetijskem resorju, ga čudijo.

Tomčeva ocenjuje, da je težava Roberta Goloba tudi to, da daje obljube kar povprek, spomnila pa je tudi, da je SDS nasprotovala širitvi vlade.

Na vprašanje, ali bi glasovala za ponovitev mandata Ursule von der Leyen za predsednico evropske komisije, je Tomčeva povedala, da njena podpora aktualni predsednici evropske komisije za nov mandat ni dokončna, saj je kritična do njenega delovanja in dobrikanja levici. »Je pa jasno, da bo odvisno od kandidatov, EU potrebuje karizmatične voditelje in močno vodstvo,« je opozorila.

Matjaž Nemec, ki je tudi član predsedstva S & D, je napovedal, da zmagovalec parlamentarnih volitev na Slovaškem Robert Fico do morebitne sestave vlade ne bo več član evropskih socialistov. Razlog so njegova protiukrajinska stališča in zagovarjanje drugih vrednot, ki niso vrednote socialdemokracije. Tomčeva pa se je ob tem strinjala z oceno, da je evropska levica s Fico dobila svojega "orbana".

V pogovoru smo se dotaknili tudi protestov za in proti pravici do splava ter preverili, kakšno stališče imata sogovornika do te teme, ki je prav tako zaznamovala politično dogajanja v iztekajočem se tednu. Če sta bila podpredsednika SDS in SD kritična do potez predsednika vlade, pa se na marsikateri točki njuna stališča povsem razhajajo, med drugim seveda glede dogajanja v slovenskih medijih za časa tretje vlade Janeza Janše.