Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Slovenci imamo šport v krvi. Šport nas povezuje. Glasno navijamo, spremljamo športne prenose, komentiramo poteze igralcev, nosimo klubske barve in ustvarjamo vzdušje, ki ga športniki čutijo na vsakem koraku. Ko se na tekmi zbere množica, četudi majhna, se v tekmovalcih nekaj spremeni. Takrat športna tekma postane doživetje. Navijači pa smo tisti, ki iz nje naredimo spektakel. Skupaj s tekmovalci smo del športne zgodbe. Njihove zmage niso le njihovi osebni uspehi, ampak so uspehi vseh nas, to so trenutki kolektivnega ponosa. Zdi se, da smo skupaj z njimi tudi mi zmagali. Sledimo jim, jih spodbujamo, z njimi tekmujemo, pa čeprav od daleč.

In kampanja Olimpijskega komiteja Slovenije »Brez vas so tribune le stoli« nas na to opominja, da ne pozabimo, da je prisotnost na tekmi bistvena. Vabi nas, da ne ostanemo le pred TV-zasloni, ampak stopimo na tribune, da s svojo prisotnostjo pokažemo, da nam je mar, a ne le za rezultate, temveč za športnike, ki se trudijo, da lahko znova in znova pišejo nepozabne športne zgodbe. In navijači smo pri tem pomemben del.

Prazne tribune niso stimulativne za športnike

Prisotnost navijačev, tudi zgolj kot pasivne množice, deluje kot močan zunanji motivator. Polne tribune ustvarijo poseben učinek na športnika, povečujejo njegovo angažiranost in samozavest. Poenostavljeno: športnik da več od sebe, ker čuti odziv navijačev. Prazne tribune pa povzročajo prav nasprotni učinek, zmanjšujejo čustveni naboj in notranjo angažiranost. Brez odziva iz okolice lahko športnik izgubi zbranost in čustveno spodbudo, ki pogosto odloči o zmagi. Zato navzočnost navijačev ni zgolj simbolna, je psihološko pomemben del športne tekme.

FOTO: OKS

Kampanja, ki podpira športnike, navijače in skupnost

Kampanja »Brez vas so tribune le stoli« je kampanja Olimpijskega komiteja Slovenije, ki to spodbuja. Je več kot le slogan. Je opomnik, da ni pomembno samo navijanje, pomembna je prisotnost navijačev na tekmah. Opominja nas, da šport ni celovit brez navijačev in da z vsako kupljeno vstopnico prispevamo k boljši prihodnosti slovenskega športa. Mnogi klubi si namreč le s pomočjo denarja iz kupljenih vstopnic lahko privoščijo novo športno opremo in športnikom omogočijo dodatne treninge ter primerno opremljen prostor za treninge. Brez navijačev, ki pridejo na tekmo, pa je takšna pot bistveno težja.

Z nakupom vstopnice in udeležbo na tekmi pokažemo, da zares verjamemo v trud, ki ga športniki vlagajo. Pokažemo jim, da niso sami, da za njihovimi napori stoji občinstvo, ki ceni vsako njihovo kapljo potu.

Trojni temelj za navijaško kulturo

Del kampanje »Brez vas so tribune le stoli« je krepitev vezi med športniki in navijači in sloni na treh ključnih točkah:

Na sporočilu Brez vas so tribune le stol; to sporoča, kako zelo so pomembni za šport in športnike navijači, saj nihče ne želi nastopati pred praznimi tribunami.

to sporoča, kako zelo so pomembni za šport in športnike navijači, saj nihče ne želi nastopati pred praznimi tribunami. Na nošenju značke Polne tribune, polno srce , s čimer na OKS želijo, da bi zveze, klubi in organizatorji športnih prireditev značko prepoznali kot povezovalni element navijačev in športnikov ter jo umestili na plakate, letake in druge promocijske materiale, s katerimi lahko komunicirajo posamezen športni dogodek ali prireditev.

, s čimer na OKS želijo, da bi zveze, klubi in organizatorji športnih prireditev značko prepoznali kot povezovalni element navijačev in športnikov ter jo umestili na plakate, letake in druge promocijske materiale, s katerimi lahko komunicirajo posamezen športni dogodek ali prireditev. Na spletnem orodju LeopoldAI, s katerim zvezam, klubom, društvom in drugim organizatorjem športnih dogodkov omogočajo preprosto pripravo objav za družbena omrežja, pa tudi plakate in letake (in še zanimivost; spletno orodje Leopold so poimenovali po krstnem imenu našega olimpionika in prvega Slovenca, ki je osvojil zlato kolajno na olimpijskih igrah, Leonu Štuklju).

Več informacij najdete na: www.olympic.si/brez-vas-so-tribune-le-stoli

