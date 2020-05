Podrobneje o pedagoškem delu v vrtcih in šolah

Priporočila vrtcem in šolam

Ljubljana – Pouk za učence prve triade in za maturante se bo predvidoma začel v ponedeljek, vrata bodo odprli tudi javni in zasebni vrtci. Kako natančno naj bi pouk in delo v skupinah izgledala, si nihče ne zna predstavljati. Na novinarski konferenci nove ukrepe pojasnjuje direktor Zavoda RS za šolstvo, nekaj pojasnil bo dala tudi vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjeV vrtcih in šolah zdaj zbirajo podatke, koliko otrok bo v ponedeljek sploh prišlo. Vrtčevski otroci, za katere varstvo starši lahko poskrbijo doma, naj doma tudi ostanejo, je že včeraj povedal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje. Šola pa je obvezna oziroma lahko otrok ostane doma le zaradi zdravstvenih zadržkov. Da je otrok zdrav, bodo starši morali podpisati izjavo. Ta bo pogoj, da bo otrok v vrtec oziroma šolo sploh lahko šel.Ravnatelje vrtcev in šol najbolj skrbi, ali bodo imeli dovolj prostora in kadra. Skupine v vrtcu bodo namreč štele od osem do deset otrok, razredi v šolah pa največ petnajst učencev, za prvo triado jih NIJZ priporoča do deset. To pomeni, da bodo šole potrebovale za prvo triado dvakrat več učiteljev, poleg tega pa morajo zagotoviti tudi jutranje in popoldansko varstvo z istimi skupinami otrok. Učitelji bodo morali poskrbeti tudi za učence, ki se bodo še naprej šolali na daljavo.O težavah učiteljev je precej oster zapis objavila tudi, učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur:Kako je vse to možno izpeljati v praksi, učitelji, vzgojitelji in ravnatelji menijo, da je to misija nemogoče, bo morda pojasnil Vinko Logaj.Logaj je dejal, da je v Sloveniji v vrtcih okoli 80.000 otrok, v prvi triadi je še 80.000 otrok, ki se vračajo v šolske klopi v ponedeljek. Učenci devetih razredov prihajajo v šole 25. maja.Logaj je dejal, da za vrtce priporočajo, da delajo tako, da otroci v čim krajšem času pridobijo občutek varnosti: »Zavedamo se, da pomeni vračanje v vrtce ponovitev uvajalnega obdobja, zlasti za najmanjše. Strokovni delavci naj se prilagodijo otrokom, četudi ne bodo vsi cilji kurikuluma za vrtce doseženi.« Priporočajo dejavnosti, ki so povezane z zdravim načinom življenja, predvsem veliko gibanja.V vrtcih naj bodo dejavnosti organizirane po kotičkih, z materiali, ki se jih lahko pogosto menja. Otrokom naj bodo na voljo strokovni delavci tudi za čustveno bližino.V osnovnih šolah priporočajo prilagoditveno obdobje, ki naj traja okoli en teden in kot je dejal Logaj, postopno poglabljanje in nadgrajevanje dosežene ravni znanja. Poudaril je, da naj se učitelji ne obremenjujejo in naj razumejo, da se vsega ne da nadoknaditi. Dodal je še: »Učitelji naj ne prenašajo lastne tesnobe na učence.«Za učence, ki iz zdravstvenih oziroma drugih razlogov ne bodo prišli v šolo, naj učitelji prilagodijo oblike dela, je še dejal Logaj.