FOTO:Počivalšek o bonih: Niso subvencija, da krizo preživiš, temveč spodbuda, da v krizi delaš

Zdravko Počivalšek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Peter Grum. FOTO: Roman Šipić

Zadnje dni se vse vrti okoli turističnih bonov in tokrat so predstavniki vlade pripravljeni, da odgovorijo na številna vprašanja, ki se porajajo. Vlada je na dopisni seji določila, da bodo boni na voljo od 19. junija in da bodo unovčljivi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom, podrobnosti pa predstavljajo na novinarski konferenci, ki jo lahko V ŽIVO spremljate na delo.si.»Zadovoljen sem, da nam je s skupnimi močmi uspelo pripraviti veliko ukrepov, ki jih bo koristil slovenski turizem,« je uvodoma izpostavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo»Zaradi pandemije je turizem na tleh, vprašanje je, kdaj bo spet tak, kot je bil do marca letos. Na poletje smo pripravljeni. Ne glede na to, kaj bodo na koncu pokazale številke, je eden izmed ciljev že izpolnjen: smo vodilni v zvestobi zelenemu zdravemu, varnemu in trajnostnemu turizmu,« je še dejal minister in nato prešel k pojasnilom, zakaj turizem zahteva posebne ukrepe.»Turizem predstavlja več kot deset odstotkov slovenskega BDP, od njega je neposredno odvisnih skoraj 60.000 delovnih mest, poleg tega je zelo multiplikativna panoga: ko gre dobro turizmu, gre dobro tudi transportu, kulturi, gradbeništvu, kmetijstvu …«»Slovenci smo znani po tem, da smo zmožni tudi najboljše ideje vnaprej obsoditi na neuspeh. Zaradi tega sem se malo bal, ampak številke potrjujejo, da bo intervencija z boni v slovenski turistični trg še najbolj demokratična: omogoča, da se soočijo tako veliki kot mali ponudniki. To ni subvencija, da krizo preživiš, temveč spodbuda, da v krizi delaš, čeprav na malo manjših obratih. Prepričan sem, da se bo pomoč obrestovala, bom pa vesel, če bo država turizem na tak način spodbujala tudi, ko mu bo šlo nekoliko bolje kot v tem trenutku,« je dejal Počivalšek in napovedal, da se bo kot posledica uvedbe bonov do konca leta v slovenskem turizmu obrnilo pol milijarde evrov sredstev: 345 milijonov evrov, kolikor znaša vrednost bonov, poleg tega pa še multiplikativnost prek dodatne potrošnje. »Zaradi bona bodo imeli turistični ponudniki več dela, kar je bil tudi naš cilj – da so njihova vrata še naprej odprta.«Najprej je ponovil nekaj ključnih značilnosti bona, za konec pa povedal, da bo »nadzor nad rabo bonov izvajal tržni inšpektorat, največ pa lahko naredimo sami, ko se odločimo, da k nepoštenim ponudnikom ne gremo. Vse državljane pozivam, naj javno opozarjajo na nepravilnosti.«Zlorabe bonov bodo kaznovane z relativno visokimi globami, za fizične osebe znašajo od 200 do 600 evrov, za poslovne subjekte pa od 1200 do 40.000 evrov, je opozoril namestnik generalnega direktorja Finančne uprave RS, nato pa spregovoril o obliki bona. »Evidentirani bodo v informacijskem sistemu, ki ga boste lahko unovčevali pri ponudnikih. Kako bo to videti v praksi? Tipičen primer je, ko gre družina k ponudniku. Kot do zdaj kontaktirate ponudnika in rezervirate počitnice. Obvestite ga, da želite koristiti bon. Ko prispete na kraj dopustovanja, morate s seboj imeti osebno izkaznico ali potni list, nato pa slediti navodilom receptorja. Dal vam bo obrazec, na katerem boste označili, do katere vrednosti želite unovčiti bon.«V dveh primerih bo potrebna pisna izjava, ki je že dostopna na Fursovi spletni strani: če boste uporabili bon mladoletne osebe, katere skrbnik niste, in če boste bone prenašali med družinskimi člani.