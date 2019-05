Podrta drevesa zapirajo ceste

Po Sloveniji je bilo precej težav zaradi vetra, varnost pa je ogrožalo več podrtih dreves.



Težave so prijavili na območju Škofje Loke, Cerkelj na Gorenjskem, v Bohinjski Beli, na Javorniškem rovtu pa tudi na območju Kokre proti Jezerskemu, kjer je bilo čez cesto podrto drevo.



Prav tako je drevo padlo na cesto med Polhovim Gradcem in vasjo Smolnik v občini Dobrava - Polhov Gradec. Drevo je oviralo promet, odstranili so ga gasilci PGD Črni Vrh.



Že včeraj zvečer je drevo padlo tudi na daljnovod v Notranjih Goricah v občini Brezovica. Drevo so razžagali in odstranili, električni vodi pa niso bili poškodovani. Drevo je padlo še na cesto v Vidičevi ulici v Ljubljani.



Policija opozarja voznike, naj pazijo na območjih, kjer ceste vodijo skozi gozdove in kjer je možnost padajočega kamenja. Vozite previdno.