Podrtih dreves toliko, da jih ne štejejo več

Neurje in poplave v Ptuju. FOTO: Sašo Bizjak / Večer

Danes še več padavin



Agencija za okolje za danes napoveduje še več padavin. Plohe in nevihte bodo popoldne zajele notranjost Slovenije, zvečer pa tudi Primorsko in se zavlekle še v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Slovenijo so v nedeljo zajela neurja, po (ne)prespani noči pa je čas za ocenjevanje škode. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je neurje prizadelo 46 občin, posredovati so morali več kot stokrat.Največ škode so utrpeli na Ptuju, v Zagorju, Rogaški Slatini, Rogatcu …. Na Ptuju je v zgolj pol ure padlo 52 litrov dežja na kvadratni meter, sunki vetra so presegali 100 kilometrov na uro.»Ptuj z okolico je prizadelo neurje s točo, močnim dežjem in vetrom. Sodelovalo je preko 190 gasilcev iz več kot 20 gasilskih društev OGZ Ptuj in tudi iz sosednjih gasilskih zvez,« so zapisali na facebooku pri Prostovoljnem gasilskem društvu Ptuj.»Vsem sodelujočim enotam in tudi občanom, ki so pomagali pri odpravljanju posledic neurja se zahvaljujemo za vso pomoč in opravljeno delo. Še posebej smo veseli, da se pri izredno zahtevnem delu ni poškodoval noben gasilec. Še vedno pa prosimo občane, da v kolikor lahko sami s svojimi tehničnimi in drugimi sredstvi obvladajo situacijo, ne kličejo na številko 112, ki je ob takih dogodkih izredno obremenjena. ki je povzročilo nemalo težav,« so še pripisali in poudarili, da bodo tudi danes odpravljali posledice neurja.Oglasila se je tudi županja Ptuja. »Stanje se umirja, a še zdaleč nismo konec. Ekipe bodo na terenu še dolgo v noč. Pomagalo je več kot 190 gasilcev iz 20 društev, ljudje so prijavili preko 100 situacij, podrtih dreves pa niti več ne štejemo,« je zapisala na facebooku. »Hvala vsem, ki ste se že samoorganizirali in urejate okolico. Naprošam vse, ki zmorete, da pomagate pometati listje iz pločnikov in parkirišč v ulicah pri blokih.«