Podržaj se odziva na očitke (PRENOS V ŽIVO)

Pravosodni policisti, zbrani v sindikatu državnih organov, so k odstopu pozvali direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Če se z njimi do osmega februarja ne bosta sestala premierin ministrica za pravosodje, napovedujejo nadaljevanje stavkovnih aktivnosti.Danes je Podržaj stopil pred novinarje. Najprej je zanikal, da so razmere v slovenskih zaporih slabe. »Varnost v slovenskih zaporih je dobra. Najboljša je dinamična varnost, ki poleg varnostne opreme vsebuje tudi ljudi, ki morajo biti za ustrezno motivirani in dobro pripravljeni,« je rekel Podržaj. »Povsem prav je, da dogodki, kot sta pobeg v Kopru in napad na policista v Dobu, odpirajo debato, a ni prav, da je pogovor populističen, nestrokoven, pavšalen in vsebuje neresnice.«Nato je nadaljeval, da slovenski zapori niso nobena izjema, saj zaporniki povsod bežijo iz ječe. »Noben zapor se takšnih dogodkov ne more izogniti. Glede na pobege in napade na policiste je Slovenija zelo urejena država in med najboljšimi v Evropi. Naši pazniki dobro poznajo zapornike in imajo z njimi odprt dialog. K temu nas zavezujejo mednarodni dokumenti.«Podržaj je vodenje uprave prevzel marca 2014, sprva kot vršilec dolžnosti, decembra istega leta mu je vlada podelila polna pooblastila generalnega direktorja.Predsednik sindikataje na drugi strani prepričan, da je Podržaj vsem direktorjem zaporskih zavodov z odredbo naročil poročanje o vsakem stiku, ki ga imajo podrejeni z Verkom. To je po njegovem mnenju nezakonito, celo na meji kaznivega dejanja.