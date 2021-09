Podzemni svet je sprejel že 40 milijonov gostov

Tolažilni nagradi



Padci in vzponi

Marjan Batagelj Foto Roman Šipić

V Postojnski jami so ga pričakovali že maja lani, a je zaradi epidemije kronavirusa k njim prišel šele včeraj. Postojnsko jamo si je namreč ogledal 40-milijonski obiskovalec oziroma natančneje obiskovalka. To je namreč postala Barbara Csécsei iz Madžarske, ki se je ob tej priložnosti vpisala tudi v knjigo obiskovalcev te kraške naravne znamenitosti.V Postojni je bilo tako včeraj praznično. Za jubilejno nagrajenko so namreč na ploščadi pred jamo pripravili slavnostni sprejem z glasbo in torto, 40-milijonsko obiskovalko pa presenetili z darilom: dvodnevno nočitvijo z zajtrkom za dve osebi v Vili Planinki na Jezerskem, ki tudi sodi pod okrilje Postojnske jame. »Postojnsko jamo sem obiskala prvič in moram reči, da mi je bila zelo všeč,« je dejala presenečena Barbara Csécsei. Našo državo je obiskala na povabilo, saj se ukvarja z organizacijo potovanj. V Sloveniji je že dva dni, še dva je nameravala ostati. Ali bo bivanje zaradi nagrade zdaj podaljšala, včeraj še ni znala povedati.Ker sta za las zgrešila okroglo številko, so v Postojnski jami nagradili tudi obiskovalca, ki sta karti kupila pred in za Csécseijevo. Gre za obiskovalca iz Slovenske Bistrice in iz Belgije. »Nismo vedeli, da bo prav danes prodana vstopnica za okroglo številko. Z družino smo v Lipici in smo se odločili za obisk,« je dejal Bistričan, ki je prejel dve karti za smučanje na Cerknem. »Karte bomo gotovo izkoristili, saj se otroci ravno postavljajo na noge,« je dodal. Nagrajenec iz Belgije je prejel bon za večerji v Vili Planinki in pravi, da bo razmislil o podaljšanju bivanja v naši deželi.Postojnsko jamo in njene veličastne kapniške skulpture si lahko obiskovalci ogledujejo že častitljivih 200 let. Notranje dele jame je jamar Luka Čeč odkril avgusta 2018, leto kasneje pa je postojnski podzemni svet že obiskal prvi uradni obiskovalec. To število je nato raslo, prvi milijon doseglo leta 1928. Naslednjo jubilejno številko, torej 50-milijonskega obiskovalca pričakujejo leta 2036. Ta kraška jama pa ni znana le po kapnikih, ampak je Čeč leta 1831 v njej odkril prvo jamsko žival – hroščka drobnovratnika, s čimer se začela vzpostavljati veda speleobiologija, danes pa je jama znana predvsem po človeški ribici. Leta 1872 je v jami začel voziti še podzemni vlak.Predsednik upravnega odbora Postojnska jamaje opozoril, da je jama v svoji zgodovini imela padce in vzpone. Eden takih je nedvomno epidemija koronavirusa, ki jih je tako kot druge turistične ponudnike močno prizadela, saj so bili zaprti 307 dni. V letu 2019 so imeli 870.000 obiskovalcev, lani komaj 130.000. Letos jih pričakujejo 220.000, če ne bo zaprtja. Pri tem računajo tudi na žive jaslice, ki jih lani zaradi epidemije niso pripravili. »To je edina prireditev, ki je v jami sploh dovoljena. Število obiskovalcev bomo prilagajali epidemiološkim razmeram,« je povedal Batagelj.Kot ga je razumeti, vidi tudi pozitivne strani te krize, saj je prinesla priložnost za transformacijo in za nove naložbe. Tako so se skupaj z državo lotili prenove promenade, ki bo končana oktobra in bo stala prek štiri milijone evrov. »Ne predstavljam si, kako bi to naredili, če ne bi bilo korone,« je dejal. Načrtujejo tudi prenovo predjamskega gradu.