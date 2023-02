Podžupanu Podvelke gledamo v žep, sodniku ne

V nadaljevanju preberite:

Komisija za preprečevanje korupcije redno spremlja in tudi objavlja podatke o spremembah premoženjskega stanja za določen krog zavezancev. Dejstvo, da mora KPK objaviti podatke o spremembah premoženja podžupana najmanjše izmed 212 občin v državi, premoženje sodnikov in tožilcev pa skriti, bolj, kot daje vtis preglednosti, vzbuja dvome o logiki in naključnosti takšne ureditve.