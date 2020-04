Pogačnik v sodni preiskavi zaradi najema hrvaških anesteziologov v UKC Maribor

Zoper novega vršilca dolžnosti direktorja vladne službe za zakonodajoje bila januarja uvedena sodna preiskava zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, je po poročanju Pop TV potrdilo Specializirano državno tožilstvo.Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je leta 2016 zaradi pomanjkanja anesteziologov sklenilo pogodbo z Inštitutom za raziskave v medicini, ki ga je vodil Pogačnik. Inštitut je nastopal kot posrednik pri najemu anesteziologov z Reke.Najbolj so tedaj odmevale provizije, ki naj bi se kljub prvotnemu zanikanju Pogačnika gibale med deset in dvajset odstotkov od plačila anesteziologom. Hrvaški zdravniki naj bi za en prihod v Maribor prejeli tudi do 1250 evrov bruto, kar je razjezilo njihove slovenske kolege, ki so bili plačani manj.Zadeva je prišla tudi v roke policistov. Kot so že leta 2017 poročali mediji , je policija spisala kazenske ovadbe zoper tri fizične osebe in jih predali specializiranemu državnemu tožilstvu. Ovadili naj biin takratnega vodjo nabave v UKC Maribor