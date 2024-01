Pogajanj med ministrstvom in uradniki sploh ni

Stavkajoči uradniki na 41 upravnih enotah (UE) ne zahtevajo le višjih plač, ampak tudi izenačitev z nazivi na ministrstvih. Predvsem pa opozarjajo na preobremenjenost zaposlenih, saj se nerešene vloge vse bolj kopičijo. Na vprašanje, kakšni so rezultati pogajanj z ministrstvom za javno upravo (MJU), Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov (SDOS), odgovarja: »Pogajanj sploh ni bilo. Očitno na ministrstvu čakajo na konec stavke.«

Tridnevna stavka več kot 2000 državnih uradnikov na upravnih enotah, ki velja za največjo v zgodovini samostojne države, se nadaljuje. Kljub stavki morajo zaposleni opravljati storitve za občane, tako v primeru matičnih zadev kot orožja ter tudi prostora in kmetijstva. Vendar to delo uradniki opravljajo le v nujnih primerih.

Frančišek Verk je opozoril, da je resorno ministrstvo od načelnikov UE že prvi dan stavke zahtevalo, da pripravijo število stavkajočih uslužbencev in tistih, ki delajo. »To je nedovoljen pritisk na stavkajoče, kar štejemo za kršitev zakona o stavki oziroma za nasilen ukrep, da bi se stavka končala,« je poudaril Verk.

Od predstavnikov sindikata zaposlenih na največji upravni enoti smo že v ponedeljek slišali, da bodo, če stavka ne bo plačana (s tem so namreč zagrozili na MJU), vložili tožbo. »Stavka je v skladu z zakonom o stavki, ni pa posledica kršitev kolektivnih pogodb. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti namreč določa, kdaj so delavci, ki stavkajo, upravičeni do nadomestila plače za čas stavke. To je v primeru, če delavci stavkajo zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe in je kršitev pogodbe ugotovljena s strani pristojnih organov. V konkretnem primeru ti pogoji niso izpolnjeni,« danes odgovarjajo na ministrstvu.

Uradniki: Tako ne gre več

Kako preobremenjeni so zaposleni na ljubljanski upravni enoti, je predstavljeno na grafu. Iz podatkov je razvidno, da se je od leta 2010 do lani število zaposlenih na največji upravni enoti v državi zmanjšalo za 69, število zadev pa povečalo za več kot 100.000. »Na UE Ljubljana uradniki potrebujejo mesec in pol, da nekatere vloge poknjižijo,« pravi Verk. Razočaran je, ker na resornem ministrstvu niso pripravljeni nič narediti za to, da bi se nakopičene težave na upravnih enotah rešile oziroma da bi se stavka končala.

1.090 € bruto znaša plača referenta na UE Ljubljana, ki je uvrščen v 23. plačni razred

1.678 € bruto znaša plača svetovalca na UE Ljubljana, ki je uvrščen v 34. plačni razred

»In če bodo jutri na MJU vendarle sklicali sestanek, bomo zahtevali, da so na pogovorih navzoči tudi predsedniki sindikatov zaposlenih na upravnih enotah,« je opozoril Verk. Na resornem ministrstvu pa odgovarjajo, da se bodo pogajanja nadaljevala, ko bodo prejeli opredelitev sindikalne strani do vladnega predloga sporazuma, ki so jim ga posredovali konec tedna in vsebuje rešitve za izboljšanje razmer za delo na upravnih enotah.

»Vladna stran je seveda pripravljena na nadaljevanje pogovorov, da bi v najkrajšem času dosegli kompromisni dogovor. Ta bo koristil vsem, najbolj pa ljudem in gospodarstvu, ki upravne storitve potrebuje za normalno poslovanje,« dodajajo. O zahtevah uradnikov za boljšo organizacijo dela na upravnih enotah, na katerih se vloge le še kopičijo, pa na MJU poudarjajo, da organizacijo dela posamezne UE določa načelnik, na ministrstvu pa sicer spremljajo delovanje upravnih enot. Ker se zavedajo kadrovskega primanjkljaja, so na ministrstvu že lani zagotovili dodatnih 50 zaposlitev, kadrovske okrepitve bodo nadaljevali tudi letos. O problematiki zaostankov pa pravijo, da to že rešujejo s prerazporeditvijo med upravnimi enotami. Jutri bodo s stavko sicer nadaljevali na 38 od skupaj 58 upravnih enotah.