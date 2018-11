Pogajanja s Svizom znova jutri

Vladna pogajalska skupina je po približno dveh urah prekinila pogajanja s šolskim sindikatom Sviz. Za zdaj ni jasno, ali so kaj bliže dogovoru, saj so pojasnili zgolj, da so zadeve še odprte in da bodo pogajanja nadaljevali jutri. Vladni pogajalci pa trenutno iščejo rešitve s skupino sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška.



Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije se je sicer na pogajanjih pridružil tudi sindikat delavcev v pravosodju, ki je danes začel stavko. Njegov predsednik Tomaž Virnik je ob odhodu pojasnil, da so tokrat pravzaprav šele začeli pogovore z vlado, ki jih bodo v torek nadaljevali na enak način, torej hkrati s Svizom.



Vladni pogajalci so za skupno mizo sedli s predstavniki koordinacije stavkovnih odborov 17 sindikatov javnega sektorja. Vodja koordinacije Jakob Počivavšek je bo prihodu poudaril, da je vladni predlog relativno daleč od tistega iz marca, ko so se dogovarjali s prejšnjo vlado.



Ob tem je po njegovih besedah vladna stran roke za uveljavitev posameznih rešitev premaknila na kasnejše datume in predlagala podaljšanje obdobja zamrznitve varčevalnih ukrepov. Vse to po njegovih besedah pogajanja izjemno otežuje.



Kot težavo je izpostavil, da se vladna stran ni pripravljena opredeliti do zahtev, ki se ne nanašajo neposredno na plače, pa tudi ni predstavila predloga formule usklajevanja vrednosti plačnih razredov, s katero bi reševali zahtevo sindikatov za vrnitev v času krize odvzetih osmih odstotkov. Obstajajo pa tudi nekatere razlike pri vrednotenju delovnih mest.



Kljub temu je napovedal, da bodo vladni strani danes predstavili določena približevanja in nato pričakujejo njen protipredlog. Pričakujejo pa tudi nekatera pojasnila.



Danes se bodo vladni pogajalci sestali še s predstavniki sindikata zdravstva in socialnega varstva in sindikata delavcev v zdravstveni negi, ki med drugim zahtevata povišanje nekaterih dodatkov. Počivavšek je dejal, da so sami izhajali s točke, kjer so bila marca pogajanja s prejšnjo vlado prekinjena. Če pa bodo v posameznih segmentih javnega sektorja določena dodatna povišanja, je treba pregledati celotni javni sektor in enaka zvišanja narediti tudi drugod.