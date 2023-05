Pogajanja v slepi ulici, čakajo izračun vlade

Pogajanj vlade o oblikovanju plačnega sistema v zdravstvu in socialnem varstvu danes ne bo. Tako se je odločilo ministrstvo za zdravje včeraj po tem, ko je medije že obvestilo o fototerminu pred pričetkom pogajanj. Mediji smo bili obveščeni, da pogajanj ne bo, zvečer. Kaj se je zgodilo?

Optimistični v ponedeljek

Zadnja pogajanja za celotni javni sektor so bila v ponedeljek. Pogajalci so jih pred novinarji označili kot konstruktivna, a povedali, da je odprtih še nekaj bistvenih vprašanj, vendar nič takega, česar se ne bi dalo z dobro voljo premostiti, je takrat ocenila ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik. A kaže, da vse skupaj vendarle ni tako nedolžno in da so pogajanja zašla v slepo ulico.

Po ponedeljkovih pogajanjih so bili pogajalci pred novinarji optimistični, češ da so bila konstruktivna, danes pa pogajanja za zdravstveni steber odpovedali. Foto Jure Eržen

Ministra nimata pooblastil

Pogajanja za zdravstveni steber so del pogajanj o prenovi plačnega sistena v javnem sektorju. Vse kaže, da o nadaljnjih korakih za pogajanja za zdravstvo ministra nimata pooblastil. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je pogajanja sinoči odpovedal z naslednjim sporočilom: »Glede na različne predloge in v skladu z izzivi centralnih pogajanj, vlada Republike Slovenije sprejela mandat glede pogajanj. Pogajalska skupina mora preučiti predloge, pogajanja se bodo nadaljevala takoj, ko bo možno,« je zapisalo ministrstvo za zdravje.

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan čaka mandat vlade za nadaljnja pogajanja za zdravstveni steber, pred tem potreben izračun. Foto Jože Suhadolnik

Kaj točno to pomeni in kdaj se bodo pogajanja za zdravstveni steber nadaljevala, smo vprašali na ministrstvo za zdravje in odgovore še pričakujemo. Po besedah predsednika zdravniškega sidnikata Fides Damjana Polha so obvestilo o odpovedi pogajanj prejeli šele včeraj popoldan. Kako vidijo zaplet v Fidesu?

Zaplet na centralnih pogajanjih

»Na centralnih pogajanjih v ponedeljek smo sindikati imeli diametralno različna stališča glede plačne lestvice. Medtem ko so bili vsi sindikati za vladni predlog, se Fides z njim ne more strinjati. Vladni predlog je 1: 7 med najnižjo in najvišjo plačo in triodstotna razlika med posameznimi razredi, kar naj bi veljalo za ves javni sektor, tudi za zdravstvo. To ustvarja preveliko kompresijo med zaposlenimi. Izhodišča za plače bi bila nižja. Fides se s tem ne strinja in vztraja pri predlogu, ki smo ga vladi dali že marca,« je povedal Damjan Polh, predsednik zdravniškega sindikata Fides, ki meni, da je to korak nazaj, saj je sedanja plačna lestvica v razmerju 1: 10,5, razlika med razredi pa štiriodstotna. Fides je za zdravstveni steber predložil lestvico 1: 12, kot jo imejo v zdravstvu druge države v Evropi, je povedal Polh.

Plačna primerljivost v javnem sektorju bo povzročila dokončen razpad javnega zdravstva, je dejal Damjan Polh, predsednik Fidesa. Foto Roman Šipic

Za primerljivost šest milijard evrov

»Zdravniki pričakujemo, da se bomo lahko po razmerju svojih plač s povprečno plačo primerjali z zdravniki v evropskih državah, kjer je zdravniška plača 2,5 do trikratnik povprečne plače v državi,« je dejal Polh. Kot je dejal, je težava v tem, da bi se vsi drugi sindikati radi primerjali z zdravniki. »Ne more biti visokošolski učitelj – docent na fakulteti, ki ima šest ur delovnih obveznosti na teden, primerljiv z zdravnikom specialistom in višjim zdravnikom specialistom,« je dejal. In posledica?

»Če bi imeli vsi javni uslužbenci primerljive plače z zdravniki, pomeni to po izračunih vlade dodatnih šest milijard evrov za plače v javnem sektorju, kar je preveč,« je sogovornik citiral pogajalce z vladne strani, ministrico Sanjo Ajanovč Hovnik in Danijela Bešiča Loredana. Kako iz slepe ulice?

Zdravstvo prioriteta ali ne?

»Vlada se bo morala odločiti, ali je zdravstvo prioriteta ali ne. Javno zdravstvo razpada. Kadra je premalo, tako zdravnikov kot medicinskih sester. Delovni pogoji so slabi, imamo preveč obravnav bolnikov v prekratkem času. Zaradi preobremenitev izgorevamo, zdravniki in sestre zapuščajo javni sektor. Če želi vlada ohraniti javno zdravstvo, mora urediti pogoje dela v njem. Če tega ne bo storila, bo javno zdravstvo dokončno razpadlo,« meni Polh.

Čakajoč na izračun za zdravstvo

Če bo zdravstvo res prioriteta, bo vlada upoštevala predlog Fidesa in bodo morali drugi sindikati malo počakati s primerljivostjo, je dejal Polh. »Ne more biti visokošolski učitelj – docent na fakulteti, ki ima šest ur delovnih obveznosti na teden, primerljiv z zdravnikom specialistom in višjim zdravnikom specialistom. Če bo vlada poslušala druge sindikate, bo javno zdravstvo razpadlo. Naš predlog je že dva meseca na pogajalski mizi. Zahtevali smo, da se vlada danes finančno opredeli do javnega zdravstva,« je dejal. Vladna stran pa je pogajanja odpovedala.

Koliko bi stala plačna ureditev zdravstvenega stebra, v katerem je celotno zdravstvo, ne samo zdravniki, sogovorec ne ve. »Ta izračun pričakujemo od vlade. Lestvica, ki jo je predložil Fides za zdravstveni steber, je takšna, kot jo imajo druge države v Evropi. Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo v zdravstvu je 1: 12. Če bo zdravstvo res prioriteta, bo vlada predlog Fidesa upoštevala,« je dejal. In če ga ne bo?

Črn scenarij, zamujanje rokov

»Razmišljamo tudi o črnem scenariju. Če bodo pogajanja neuspešna, kar pomeni, da bo ponudba z vladne strani prenizka ali da Fides ne bo podpisnik, bo zelo hudo,« je dejal Polh, ki je povedal, da imajo pripravljene korake tudi za naprej, a je o njih še prezgodaj govoriti, saj čakajo na izračun in odločitev vlade.

Današnji zastoj pogajanj lahko pomeni, da pogajanja ne bodo končana do 30. maja in zakon o plačah ne bo do 30. junija vložen v parlament, kot se je zavezala vlada in kot ima vlada obveznost tudi do Evrope, spomni sogovorec.