Pogoj nekaznovanosti razširili tudi na župane

Državni zbor je danes potrdil zakone, ki uvajajo pogoj nekaznovanosti za predsednika republike, župane in občinske svetnike, s čimer je bil »narejen nov pomemben korak k politiki brez kriminala«, sporočajo iz Svobode. Kot dodajajo, je to velika zmaga politične integritete in jasen signal, da v demokratični družbi nihče ne more in ne sme biti nad zakonom.

Lani je bil pogoj nekaznovanosti že uveden za državne sekretarje, ministre, predsednika vlade in druge najvišje nosilce izvršilne oblasti. Skupaj z danes sprejetimi zakoni to pomeni, da se standardi odgovornosti postopoma širijo na vse ravni političnega odločanja. Več kot 5000 ljudi je s svojimi podpisi podprlo pobudo Kriminalec naj ne bo politik.

»Kljub današnji zmagi pa je treba jasno in brez olepševanja povedati tudi, zakaj v tem mandatu ni bil uveden pogoj nekaznovanosti za poslance državnega zbora in državne svetnike. Poslanci SDS se obravnave zakonov na odboru sploh niso udeležili, NSi pa ni želela podpreti zakona, ki bi pogoj nekaznovanosti uvedel tudi za poslance državnega zbora in državne svetnike. To ni bila vsebinska razprava, temveč zavestna politična odločitev za ohranjanje privilegijev,« pravi poslanka Svobode Janja Sluga.

Kot dodaja, je današnja razširitev pogoja nekaznovanosti dokaz, da so odprli vrata, ki jih ne bo več mogoče zapreti. Današnja zmaga potrjuje, da je smer prava in da ima sprememba široko in trdno podporo v družbi. »Kar danes velja za predsednika republike, župane, občinske svetnike ter nosilce izvršilne oblasti, bo v prihodnje veljalo tudi za poslance in državne svetnike. Če ne v tem mandatu, pa zagotovo v naslednjem,« pravi Janja Sluga.

Skupnost, ki je zbrala 5.000 podpisov, se ne razide po enem glasovanju. Danes je še močnejša, še bolj povezana in še bolj odločena, da politiko očisti kriminala ter postavi jasne in enake standarde odgovornosti za vse.