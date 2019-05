Pogoji za višji regres izpolnjeni

Ljubljana – Sindikat Glosa in Sindikat finančno-računovodskih uslužbencev plačne skupine J (SFRU) sta že podpisala aneks h kolektivni pogodbi, s katerim se je vlada zavezala, da bo zaposlenim v javnem sektorju, ki so uvrščeni do vključno 18. plačnega razreda, izplačala 1050 evrov regresa za letni dopust.



Podpis teh dveh sindikatov zadostuje, da so izpolnjeni pogoji za uveljavitev aneksa. Kot je znano, so bili predstavniki sindikatov zelo nezadovoljni, ker vlada ni bila pripravljena popustiti še pri drugih uslužbencih. A če nobeden med njimi ne bi prispeval podpisa, bi prav vsi prejeli regres v višini minimalne plače, ki je letos 886 evrov. Zaradi razbremenitev pa je ta znesek bruto in hkrati neto.



Država bo za regres v javnem sektorju namenila nekaj več kot 140 milijonov evrov, če bi izpolnila zahteve sindikatov, pa bi to pomenilo 2,65 milijona evrov.