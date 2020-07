FOTO:Pogosto bolnik sam pove, da ne želi v bolnišnico na aparature

Prvi val epidemije covida-19 je Slovenija uspešno prebrodila, sprožila pa se je javna polemika glede domov starejših občanov, ali so bili vsi starostniki, ki so potrebovali zdravljenje, v bolnišnici tudi res sprejeti. Zakaj vseh starostnikov ne zdravijo v bolnišnicah, smo se pogovarjali s prof. dr. Markom Nočem, specialistom kardiologije in intenzivne medicine, predstojnikom Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.Za vami je 33 let zdravljenja bolnikov v intenzivni enoti. Kako gledate na to obdobje?V naši intenzivni enoti, kjer na leto sprejmemo več kot tisoč kritično ...