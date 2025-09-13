Pogosto gre za to, kdo glasneje kriči. Velikokrat zmaga glas industrije

V nadaljevanju preberite:

Otroška debelost je v porastu po vsej Evropi. V Sloveniji je čezmerno težek ali debel že vsak četrti otrok, delež pa se še veča. Mednarodne raziskave kažejo, da oglasi za nezdravo hrano – sladkarije, sladke pijače in hitro prehrano – pomembno prispevajo k oblikovanju trajnih prehranskih navad in porastu debelosti. Tudi nedavna analiza Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) razkriva, da je kar 60 odstotkov oglasov za živila, ki jih otroci vsak dan spremljajo po televiziji, s prehranskega vidika neprimernih. Obstoječa pravila ne zadoščajo, samoregulacija živilske industrije pa ne prinaša želenih učinkov, zato vse več držav zaostruje zakonodajo za oglaševanje hrane otrokom, hkrati pa poziva evropsko komisijo k oblikovanju enotne zakonodaje.