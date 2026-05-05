Pogovori strank daleč od oči javnosti

Poslanci se bodo danes sestali na že peti izredni seji v tem parlamentarnem sklicu in se seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja za sestavo vlade. Od jutri začne teči 14-dnevni rok drugega kroga, že včeraj pa naj bi se predsedniki desnosredinskih strank usklajevali o izhodiščih nove koalicijske pogodbe, vendar potekajo ti pogovori stran od oči javnosti.

Državni zbor se bo zdaj še uradno seznanil, da je Nataša Pirc Musar, kot je sporočila 26. aprila, zaključila s posvetovanji z vodji poslanskih skupin, ker v prvem krogu mandata ne bo zaupala nikomur. Rok za to bi se sicer iztekel 10. maja, vendar se je, kot je zapisala v pismu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću, pokazalo, »da v tej fazi postopka ni spoštovanja in zaupanja, ki sta nujna za nadaljevanje poštenih posvetovanj«, 46 glasov, potrebnih za izvolitev, pa ni prejela.

Dan za tem, torej jutri, bo tako stekel drugi, 14-dnevni krog iskanja mandatarja, v katerem pa lahko kandidaturo poleg predsednice države vložijo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Kot najverjetnejši kandidat se kaže predsednik SDS Janez Janša, ki naj bi se včeraj že pogovarjal s potencialnimi partnerji. Prvi korak k temu, da bo znova sestavljala izvršilno vejo oblasti, je SDS že naredila z vložitvijo zakona o vladi, ki so ga poslanci potrdili na izredni seji minulo sredo. Janša je takrat napovedal, da bo strankam, ki ga bodo podprle – to so bili Demokrati Anžeta Logarja, Resnica in trojček okrog NSi –, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Kakšna so, za zdaj še ni znano, z njimi menda niso seznanjeni niti poslanci omenjenih strank, možno je, da jih bodo dobili na današnjih sestankih poslanskih skupin, vsekakor pa končno odločitev o vstopu v kakršnokoli koalicijo potrjujejo organi strank.

Predsednik Resnice Zoran Stevanović sicer vztrajno zagotavlja, da njegova stranka ne bo postala del vlade, zato se pogajanj ne nameravajo udeleževati, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma za sodelovanje s koalicijo, bodo pa podpirali predloge, ki bodo usklajeni z njihovim programom. Janez Janša je napovedal, da jim bodo izhodišča vseeno poslali, saj ne škodi, če jih preberejo. V intervjuju za Planet TV prejšnji teden je izjavil, da šibke vlade ne bodo sestavljali, se pa zavzema za ponovno vzpostavitev partnerstva za razvoj, ki so ga v obdobju prejšnje vlade sklenili z opozicijo. SDS, Demokrati in poslanska skupina NSi, SLS in Fokus imajo skupaj 43 predstavnikov, Resnica jih ima pet, s koalicijo praviloma sodelujeta tudi poslanca manjšin.

Po poslovniku državnega zbora se volitve o kandidatu za predsednika vlade v drugem krogu opravijo najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur, torej bi to lahko bilo že 22. maja. Če dobi potencialni mandatar več kot 46 glasov, ima potem 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministrov. Teh po novem ne bo več 19, temveč 14, ostaja pa še en minister brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dosedanje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se bo preoblikovalo tako, da se bo področje dela preselilo k resorju za gospodarstvo in šport, na drugi strani pa bo resor za demografijo, družino in socialne zadeve. Prav ta premik dela h gospodarstvu v javnosti vzbuja največ pomislekov, do njega so med drugim kritični tudi sindikati, saj se bojijo, da bo to privedlo do spodbujanja gospodarstva na račun pravic zaposlenih, s čimer bi bila odprta pot v konflikt. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je do takšne rešitve še posebej ostra, saj, po njenem mnenju, »če delavske pravice spravijo pod ministrstvo za gospodarstvo, je to tako, kot bi dal volku čuvati jagnje«. Na drugi strani Janša ocenjuje, da je »združevanje dela in gospodarstva pod en resor najbolj logična stvar«. Po njegovih besedah brez dela ni gospodarstva, brez dela ni dodane vrednosti. »Delo ni socialna kategorija, delo je ključen element produktivnosti,« je dejal.

Izobraževalno-znanstvena področja bodo znova pod eno streho na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, združujeta se tudi področji notranjih zadev in javne uprave, po novem se bo infrastrukturi pridružila še energetika, kot že v preteklosti bo resor za okolje in prostor, ostajajo pa ministrstva za finance, za pravosodje, za kulturo, za zdravje, za obrambo, za zunanje in evropske zadeve, za kmetijstvo, za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

Po poročanju medijev naj bi Demokratom pripadla tri ministrska mesta, trojčku okrog NSi štiri ali pet, preostala pa bi prevzeli kadri SDS. V vseh teh strankah sicer vztrajajo, da bodo najprej poskusili uskladiti vsebinske podlage za delovanje prihodnje vlade in da gre pri možnem kadrovskem razrezu in imenih, ki krožijo v javnosti, zgolj za špekulacije.