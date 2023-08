Pogovori: Vesna Drole v urad predsednice republike

Vesna Drole, ki je v imenu generalne policijske uprave komunicirala od leta 2013 do leta 2020, pred tem pa še sedem let v imenu notranjega ministrstva, se, kot vse kaže, seli v urad predsednice republike. Tam so nam potrdili, da potekajo pogovori o njeni premestitvi z notranjega ministrstva, kjer je zaposlena.

Pridružila naj bi se ekipi, a ne kot svetovalka, ampak kot vodja službe za protokol in odnose z javnostmi, ki je bilo sistematizirano že v prejšnjih mandatih, a je ostajalo nezasedeno.

Da bi se Vesna Drole pridružila ekipi Nataše Pirc Musar, se je sicer špekuliralo že dolgo, še posebno po tem, ko se ji je kot svetovalka pridružila Tatjana Bobnar, nekdanja ministrica za notranje zadeve, pri kateri je Vesna Drole vodila kabinet. Kot rečeno, sta sodelovali tudi v policiji, saj je Bobnarjeva ena od petih generalnih direktorjev, s katerimi je sodelovala. S funkcije vodje pa jo je razrešil generalni direktor Anton Travner, ki ga je na čelo Policije imenovala prejšnja Janševa vlada na prvi seji.

V uradu predsednice republike sicer navajajo, da so se pogovori o njenem prihodu začeli v poletnih mesecih.