Pogovoriti se moramo o omrežjih pete generacije

Ljubljana – Ena od ključnih tem, ki bodo v prihodnjih mesecih razgrevale slovensko ozračje, bo gotovo dražba frekvenc 5G, ki naj bi v državni proračun prinesla znaten izkupiček. Če je sklepati na podlagi že izvedenih dražb – Nemčija je z dražbo frekvenc za peto generacijo mobilne telefonije iztržila slabih 6,6 milijarde evrov – lahko govorimo o več sto milijonih.V Sloveniji trenutno poteka nekaj testiranj, uradni začetek projekta pa se bo začel z objavo javnega razpisa z dražbo vseh prostih radijskih frekvenc, ki ga bo agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) objavila predvidoma do konca leta, do 30. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.