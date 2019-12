Pogovorni večer s slikarjem Sergejem Kapusom

Ob svojem slikarskem delu je Sergej Kapus ves čas tudi mislec in teoretik.

Ljubljana – V trebanjski galeriji likovnih samorastnikov bo v četrtek pogovorni večer s slikarjem, ki je nedavno prejelza življenjski opus.Kot so zapisali v napovedniku, se bo s »prodornim in prepoznavnim slikarjem pogovarjala dr.. Dotaknila se bosta njegovega življenja, ustvarjanja in nove knjige, ki je izšla pred kratkim. Dogodek bo obogatil glasbeni gost.«Sergej Kapus, profesor na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), je prejšnji mesec za življenjsko delo prejel nagrado Ivane Kobilca, ki jo podeljuje Društvo likovnih umetnikov Ljubljana. V utemeljitvi preberemo, da nagrajenec »od zgodnjih sedemdesetih let minulega stoletja ustvarja izredno konsistenten slikarski opus, ki analitičnopristopa k slikovnemu polju in v njem odpira prostorske in časovne paradokse, ki ozaveščajo netransparentnost in enigmatičnost vizualnosti. Pozneje je ustvaril še izredno zanimive podobe, ki so soočile slikarske poteze z digitalnimi podobami Marsove površine in pri tem zastavile relevantna vprašanja o statusu slikarstva v postdigitalni dobi. Pomembni so njegovi teoretski teksti o slikarstvu, esenca njegovega razmišljanja o časovni komponenti slikarstva pa je bila nedavno predstavljena v zborniku Futur antérieur. Delo Kapusa je bistveno zaznamovalo slovensko umetnost zadnjih štirih desetletij.« Knjigo Futur antérieur je oktobra izdala Moderna galerija.Pogovor s Sergejem Kapusom, ki ga bo vodila dr. Petja Grafenauer, docentka na ALOU, bo jutri, v četrtek ob 18. uri.