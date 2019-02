Pogovorni večer z Goranom Vojnovićem

Koper – Europe Direct Koper-Capodistria vabi na drugi pogovorni večer iz cikla treh, poimenovanih Café Evropa, ki bo v sredo, 27. februarja, ob 18. uri v prostorih PiNE na Gortanovem trgu 15 v Kopru. Gost večera bo filmski režiser in pisatelj Goran Vojnović.



Kulturno-izobraževalno društvo PiNA organizira do aprila letos cikel treh pogovornih večerov, poimenovanih Café Evropa. »Njihov namen je javnost aktivirati, spodbuditi kakovostno razpravo o evropskih volitvah in izzivih, s katerimi se srečuje EU, in se odzvati na aktualne razprave o EU,« so napovedali v napovedniku. Jutri bo gost večera Goran Vojnović, filmski režiser in pisatelj, pogovor z njim bo tekel o medkulturnosti, strpnosti, enakosti in sobivanju v Evropi.



Goran Vojnović je filmski režiser in pisatelj. Režiral je več kratkih in nagrajenih filmov in dva celovečerna filma (Piran Pirano in Čefurji raus!). Leta 2008 je izšel njegov literarni prvenec Čefurji raus!, zanj je leta 2009 prejel nagrado Prešernovega sklada in Delovo nagrado Kresnik leta 2008. Napisal je še romane Jugoslavija, moja dežela, Figa ... Na pogovor se je treba prijaviti.