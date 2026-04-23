Pogrešajo mladoletnico iz Topolšice

Svojci od včeraj pogrešajo mladoletno Eldino Dervišević iz Topolšice. Kot so sporočili s celjske policijske uprave, se včeraj ni vrnila od pouka.

Eldina je srednje postave, ima rjave oči in dolge temne lase. Oblečena je v siv spodnji del trenirke, belo majico in črno jakno. Obuta je v bele športne copate.

Vse, ki so jo opazili, pozivajo, da jim to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03 898 61 00, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.