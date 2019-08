Pogrešana devetletnica na varnem

Ljubljana – V tujini že precej staršev zaradi varnosti posega po povodcih za otroke, drugi si pomagajo z lično zapestnico, ki jo nosi otrok, v njej pa je skrita sledilna naprava. Starši s pomočjo pametnega telefona tako vsak trenutek vedo, kje se nahaja njihov malček. Niso pa zgolj malčki tisti, ki lahko skrenejo iz znanih poti in se v nekaj minutah znajdejo na povsem neznanem področju. V Sloveniji je včeraj potekalo obsežno iskanje devetletnice, ki se je izgubila na območju Planšarije Dolga njiva nad Jelendolom.



Deklica je pred starši hodila od zadnjega parkirišča pod planšarijo proti koči, ko je na zadnjem križišču pred planšarijo zgrešila smer. Nekaj ur je potem tavala po brezpotjih ter gozdni cesti in se ves čas spuščala nazaj proti Jelendolu.



Po več kilometrih prehojene poti jo je v kraju Medvodje – lokacija je od planšarije oddaljena več kilometrov – na cesti našel eden od iskalcev. Vmes je bilo pregledano tudi veliko hribovito območje (Pečovnik, Košuta, Tegoška planina, Plešivec, Zgornja Dolga njiva, skalne peči), brezpotja in gozdovi. »Gre za zelo velik in zahteven teren. Aktivnosti so bile ves čas zelo

intenzivne in visoko zahtevne,« so sporočili iz policije.



V akciji je sodelovalo več kot 50 izkušenih iskalcev. Iskali so tržiški gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, jelendolski prostovoljni gasilci in policisti. Sodeloval je policijski helikopter. O iskanju so bili obveščeni tudi avstrijski varnostni organi, saj gre za območje blizu meje z Avstrijo.



Deklica se je izgubila okoli 15. ure, povsem nepoškodovana pa je bila najdena ob 19. uri. Z njo je vse v redu, so še zapisali na policiji.