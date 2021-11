Pogubna špekulacija

Poslovanje zdravstvenih zavodov bodo letos precej obremenili stroški električne energije. Cena te že nekaj časa vztrajno raste in tisti gospodarski subjekti, ki so pravilno predvideli in elektriko za svoje potrebe pravi čas zakupili, si lahko vsaj malo oddahnejo. Žal zdravstvenih zavodov ni med njimi. Električno energijo naročajo prek skupnega javnega naročila oziroma zbiranja ponudb, v njihovem imenu pa jih enkrat na leto izvede Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. To je do zdaj ponavadi med poletnimi meseci že izbralo najugodnejšega ponudnika in sklenilo posel za prihajajoče leto, letos pa so s tem odlašali.

Marjan Pintar, direktor združenja, je priznal, da so špekulirali, ker so upali, da se bodo cene znižale. Pintar se je pri tem zanašal tudi na nasvete iz kroga strokovnjakov, katerih imen ni želel razkriti, saj je šlo, kot smo razumeli, samo za neformalne pogovore, zbiranje informacij, na podlagi katerih bi se lahko najbolj gospodarno in pametno odločili.

Pintar ni analfabet na energetskem področju. Kot nekdanji direktor Soških elektrarn pozna posel z elektriko, zato je bilo na njem še dodatno breme pričakovanja, da bo odločitev pravilna. Medijske objave so nakazovale, da se bo elektrika le še dražila, a je direktor, tudi zaradi omenjenih pogovorov, vse do zadnjega upal, da se bo – v dobro zdravstvenih zavodov – trend obrnil. Ker se pogodba za dobavo elektrike izteče konec leta, združenju ni ostalo veliko manevrskega prostora. Morali so objaviti povpraševanje, ponudbe, ki so prispele, pa so vsebovale skoraj trikrat višje cene od te, ki jo plačujejo letos. Od 1. julija do danes se je namreč cena na nabavnih trgih zvišala za več kot 80 odstotkov.

Zdaj bodo povpraševanje ponovili: to, da bodo cene višje od lanskih, je neizogibno, vprašanje je samo, za koliko. Kdo bo poravnal večmilijonsko razliko? Ali se bo ta prelila v ceno zdravstvenih storitev, še ni jasno, je pa skoraj verjetno.

Zaradi zgrešene presoje bodo Pintar in njegovi najožji sodelavci deležni pogroma, pri čemer je treba priznati, da je na njihovih plečih zelo zahtevna odločitev, težka več milijonov, in da je po toči zvoniti prepozno.