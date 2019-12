Pohlep na ledeni cesti

Stojim v koloni in zdolgočaseno buljim v umazan zadek dragega športnega terenca s Kosova, ki so ga sestavile pridne roke bavarskih delavcev. Ko razmišljam, da bi za ceno tega vozila najbrž nekje na Kosovu človek lahko kupil hišo z velikim posestvom, žena opazi, da ima Bavarec povsem zlizane pnevmatike.



Možakar za volanom je rojen pod srečno zvezdo, saj je ta dan na poti od Kosova do Slovenije precej časa vozil po zasneženih in poledenelih cestah. Podobno srečni smo tudi vsi okoli njega, da se nam na poti ni nič zgodilo zaradi napada varčnosti, ki ga je ne pretirano varčni voznik luksuznega vozila dobil ravno, ko bi moral ta večtonski stroj preobuti.



Preden se začne kdo zgražati nad Kosovarjem z zanikrnim avtom, naj se spomni na pridne slovenske podjetnike, ki so v silnem trudu privarčevati kak trdo prislužen evro podkupovali osebje na tehničnih pregledih, da so zamižali ob tehnično neustreznih tovornjakih. Med vozili, ki so tako po bližnjici mimo predpisov prišla na cesto, je bila tudi hruška za beton. Predstavljajte si, da peljete otroke na izlet in vam nasproti po spolzki cesti pripelje pošast, napolnjena s 15 tonami betona.



Zaradi nekaj sto evrov prihranka je bil podjetnik pripravljen ogroziti življenja neznancev. Ali je za takšno dejanje dovolj zgolj kazen za korupcijo? Ne vem, to je vprašanje za sodnike. Kaj je motivacija za tako nevarno podkupnino, pa je najbrž jasno. Pohlep.



Je pohlep res dober, tako kot v znamenitem filmu Wall Street pridiga Gordon Gekko, bog vsakega povprečnega japija?

Gekkova trditev, da je pohlep dober, ker družbi daje motivacijo za razvoj in napredek, drži. Oziroma drži, vse dokler ne trči ob črto dovoljenega in zakonitega. Bojim se, da bi množica Gekkovih vernikov dojela, da pohlep ni dober šele, ko bi vanje trčila hruška, polna betona. Zaželimo njim in sebi srečno pot na spolzki cesti.